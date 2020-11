Sector turístico de Estados Unidos confía en una reactivación gracias a los días festivos de fin de año





27/11/2020 - 18:52:34

VOA.- Una encuesta de AAA realizada antes del día de Acción de Gracias reveló que poco más de 50 millones de estadounidenses iban a desplazarse para celebrar esta tradicional fiesta con sus familias y seres queridos. Se trató de 5 millones menos que el año pasado, a pesar de las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades que pidieron a los residentes evitar los viajes y hacer los encuentros de forma virtual. En Miami Beach, cuyo motor económico es el turismo, ven con cierto optimismo la reactivación económica del sector, especialmente en esta época del año donde muchos aprovecharán los días de descanso para irse de vacaciones. En el emblemático hotel The Confidante del sur de la Florida empiezan a ver brotes verdes después de un año sin prácticamente actividad a raíz de las restricciones por el coronavirus que obligó a las autoridades a cerrar las fronteras, limitar los aforos y, durante algún tiempo, cerrar completamente los negocios. La portavoz del The Confidante, Lanette Torres, explicó a la Voz de América que los viajeros están más seguros al ver que el sector hotelero está tomando todas las precauciones para hacer frente a la pandemia. “Hemos implantado varias iniciativas de seguridad y nuestros huéspedes reciben toda esa información incluso antes de llegar a nuestras instalaciones”, dijo Torres. La desinfección continua de las habitaciones, el uso obligatorio de mascarillas y la instalación de estaciones con gel alcoholizado ya forman parte de la nueva normalidad. Otra encuesta de Gallup reveló que el nivel de preocupación de los estadounidenses ante el coronavirus ha descendido, un factor que puede ayudar a que, por ejemplo, el turismo empiece a reactivarse poco a poco. “Hemos visto más actividad en el hotel, incluso esta semana se va sintiendo un poco más la buena energía y hasta el fin de semana estamos bastante llenos, y se siente la diferencia con los meses anteriores”, agregó Torres. Más turismo local El hecho de que aún continúen vigentes muchas restricciones, como el bloqueo de vuelos procedentes de Europa, ha hecho que se dé un incremento del turismo local, un fenómeno que no se registraba desde septiembre de 2001, cuando el tráfico aéreo quedó prácticamente noqueado tras los atentados terroristas. “De ahí ha venido la mayoría del negocio, especialmente en el verano y de ahí a septiembre y octubre. Primero fue un turismo local, luego más regional, luego de toda la Florida y, ahora vemos que viene más gente de Georgia, Carolina del Norte (…) pero no está viniendo gente de, por ejemplo, Washington, algo que sí pasaba en el pasado”, explicó a la VOA Randal Pasout, director general del hotel Intercontinental at Doral Miami. El directivo hotelero confía en que este sea el inicio de la reactivación económica y que, de cara a diciembre, con las fiestas de final de año, muchas más personas aprovechen para viajar. De hecho, desde el inicio de la pandemia, y al ver que el turismo iba a quedar gravemente afectado, organismos públicos y privados empezaron a abordar esta problemática. El comisionado de la ciudad de Miami Beach, Michael Góngora, explicó que uno de los planes pasaba por implementar programas para atraer al turismo local, un segmento del negocio que, ahora, se ha comprobado su efectividad.



Contraste de opiniones ante las restricciones Matías Franco, un venezolano afincado en Baltimore, Maryland, aprovechó la puesta en marcha de la nueva línea Miami-Baltimore de Southwest Airlines, que empezó a operar hace dos semanas, para venir al sur de la Florida junto a su familia. Considera que “hay las restricciones necesarias para que los turistas puedan aprovechar”. Una idea que contrasta con la de Sharik Rojas, una colombiana que está de vacaciones en el sur de la Florida. Ella cree que en este estado hay “demasiada libertad”, un punto negativo pero que puede acabar siendo un atractivo turístico para que la gente disfrute. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, eliminó todas las restricciones por el coronavirus, permitiendo a todos los negocios reabrir y operar con total normalidad y a plena capacidad. Además, prohibía a las administraciones locales sancionar a aquellos que no llevaran mascarilla en espacios públicos. “Hay más vida nocturna, hay música, hay alcohol, pues Miami es loco y no deja de sacer. Incluso creo que ahora está más pesado que antes y sin restricciones”, apostilló la joven. Sin embargo, parece que la recuperación será larga y complicada. Si bien es cierto que poco a poco se ven síntomas positivos, la Asociación de Viajes de Estados Unidos señaló que solo la semana pasada se registró un 44 por ciento menos de actividad respecto a la misma época de la temporada pasada, lo que supuso una pérdida de unos 9.500 millones de dólares.