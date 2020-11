La escupió en la cara negándose a usar mascarilla y le provocó un paro cardiaco





27/11/2020 - 17:42:55

Una mujer, responsable de The Adventure Hotel en la ciudad de Nelson (Columbia Británica, Canadá), sufrió un infarto luego de que un cliente de la cafetería del establecimiento se negara usar mascarilla y la escupiera en la cara, reporta CTV News. Tras negarse a obedecer las reglas, el cliente empezó a insultar al personal del hotel. La empleada afectada, cuya identidad no trascendió, acudió al lugar para intentar poner paños fríos a la situación, explicándole al hombre que debía cumplir las normas sanitarias. Sin embargo, lo único que consiguió fue recibir un escupitajo en la cara, que la dejó en estado de 'shock'. Poco después, ella empezó a quejarse de dolores en el pecho que desembocaron en un ataque al corazón. Actualmente, la víctima se encuentra estable, según el director general del hotel, Robert Little, citan medios locales. "Definitivamente, existe la sensación de que la gente se vuelve un poco más nerviosa, enojada mientras la pandemia sigue su curso, pero este [cliente] realmente cruzó la línea", sostuvo Little. La Policía local ya arrestó al agresor, aunque no reveló su nombre, ya que aún no ha sido imputado.