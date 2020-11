Abogado de Cuéllar: Fiscalía presentó fotos de Facebook en lugar de pericias





27/11/2020 - 16:45:22

Página Siete.- La defensa del general de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Alfredo Cuéllar denunció este viernes que, en lugar de presentar pericias de balística o elementos objetivos para imputar al militar, la Fiscalía presentó fotografías de Facebook. Asimismo denunció que si bien existen testimonios que señalan que filmaron a militares mientras disparaban, para sustentar el hecho, los fiscales secuestraron un zapato. “El Ministerio Público actuó de manera subjetiva, según su teoría hay una probabilidad de autoría (de los asesinatos en Sacaba), pero esto no ha sido demostrado con elementos circunstanciales. Ellos (los fiscales) trajeron un informe del asignado al caso con un muestrario fotográfico obtenido de Facebook”, afirmó el abogado del jefe militar, Patricio Vargas, en contacto con Fides. Cuéllar fue imputado por asesinato en relación a las 10 muertes registradas el 15 de noviembre de 2019, en los enfrentamientos entre cocaleros del Chapere que intentaban ingresar a Cochabamba y las fuerzas policiales y de las Fuerzas Armadas (FFAA) que impidieron su ingreso en el puente Huayllani. En audiencia cautelar, el jueves, el juez de Sacaba determinó la detención domiciliaria del general, sin derecho a trabajar, con una fianza de 250.000 bolivianos y escolta de dos policías, entre otras medidas. Vargas presentó este viernes la apelación contra la resolución para solicitar que Cuéllar pueda ir a su fuente laboral y se disminuya el monto de la fianza, al tomar en cuenta que, en su criterio, la Fiscalía no tiene fundamentos para acusar al militar. “Han obviado la presentación de las pericias de balística”, señaló Vargas. Los fiscales del caso, Richard Villaca, Giovany Campos y Lizeth Martinez, quienes, según el abogado, basaron la imputación en un informe general del investigador que señala que en la autopsia de una de las víctimas se extrajo un proyectil calibre 5,56 milímetros (que presumen fue disparado de un fusil Galil), pero sin fundamentar cuál es el nexo con las acciones del Cuéllar en el conflicto. “Extrañamente no presentan las pericias sobre los proyectiles calibre 22 y 38 (que no son de uso militar) que se hallaron en el cuerpo de las personas que han sido heridas”, apuntó. Vargas reiteró que Cuéllar sólo elaboró un plan de “operaciones general” sobre posibles contingencias en el control de los hechos violentos que protagonizaban los manifestantes, en el que se prohibía el uso de armas letales. “Pero el Ministerio Público utiliza ese plan para decir que había una preparación, de que había una orden para que los efectivos de las fuerzas militares hagan uso de sus armas de fuego, cuando de manera puntual se señala en el acápite 10 (del plan de operaciones) que no se utilice municiones letales. Además, que los militares estaban en una cuarta línea de seguridad”, sostuvo Vargas. Por otro lado, cuestionó que el momento de citar las declaraciones de supuestos testigos que afirmaron tener fotos y videos, tomados con sus celulares, en los que presuntamente aparecen militares disparando contra los manifestantes. “El Ministerio Público ni siquiera ha presentado las fotos o videos de los disparos que recibieron las tanquetas que estaban en el puente de Huayllani. No hay objetividad (…). Unos testigos dicen 'en mi celular hay fotos y videos` de policías y miembros del Ejército disparando. ¿Y sabe qué hace el investigador? Secuestra un zapato, porque uno de los heridos sufrió una herida en el pie. Hay cuatro supuestos testigos que dijeron tener fotos y videos, pero en lugar de secuestrar los celulares no hacen nada”, sostuvo Vargas. Para el jurista, se tiene varias contradicciones en el informe de los investigadores, como el hecho de que se señaló a Cuéllar como uno de los militares en el lugar del hecho, versión que fue negada por el jefe militar.