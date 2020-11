Tras el video con Evo Morales, Yucra dice que es un remontaje





27/11/2020 - 08:20:27

Europa Press.- El dirigente cocalero Faustino Yucra ha acusado este jueves al exministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, de estar detrás del intento de chantaje que sufrió tras su detención en abril, cuando a cambio de 200.000 dólares le pidieron que inculpara a Evo Morales en el caso de los audios por los cuales el Gobierno de la expresidenta interina Jeanine Áñez le acusó de terrorismo y sedición. En la grabación, que hizo pública el Gobierno Áñez, la voz atribuida a Morales insta a Yucra a cercar importantes ciudades de Bolivia durante las protestas que se dieron a finales del año pasado, como consecuencia de la renuncia del expresidente después de que su victoria en los comicios de octubre no fuera reconocida por la oposición y una parte de las Fuerzas Armadas. Yucra ha señalado directamente a Murillo de ser el responsable directo de este supuesto intento de chantaje, por lo que ha avanzado que presentará una denuncia contra él ante la Fiscalía. "No somos maleantes ni ladrones para que nos puedan aprehender. Para que me ofrezcan plata para que yo declare contra Evo y lo metan preso. Jamás lo vamos a hacer. Me propusieron 200.000 dólares para que yo le inculpara cuando me transportaban en el avión", ha dicho Yucra, trasladado a La Paz después de ser detenido el 8 de abril en la localidad de Tarabuco, en el sur de Bolivia. "Vamos a denunciar a nivel internacional, a todas las autoridades que han participado en este proceso. Estamos pidiendo que de una vez se saque un mandamiento contra el exministro Murillo para que puedan rendir cuentas ante la Justicia", ha añadido el abogado de Yucra, Eddy Alarcón. Yucra, quien mostró a su llegada a la sede del Gobierno de Bolivia una caja con documentos en las que estarían las pruebas de sus acusaciones, ha denunciado que su hijo, autor del video, fue torturado por la Policía, tras su detención, para "hacerle hablar por la fuerza" acerca de unos audios, ha dicho, que están "remontados".