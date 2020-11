Algunos pacientes de covid-19 pierden los dientes tras recuperarse de la enfermedad





RT.- Varios pacientes de covid-19 han reportado problemas dentales tras recuperarse de la enfermedad. Entre los más comunes, se ha mencionado la pérdida de dientes, cambios de color en los mismos y encías más sensibles, informa The New York Times. Quienes han experimentado la caída de dientes aseguran que sucede sin sangre y sin dolor. Mientras, otras personas únicamente han informado sobre un aumento de la sensibilidad en sus encías o que sus dientes se están volviendo grises o astillados. Los expertos analizan si estos síntomas responden a las consecuencias que padecen los individuos que sufren 'covid-19 prolongado'. Sin embargo, sugieren que las personas que actualmente tienen problemas dentales pueden verlos agravados en caso de contraer el nuevo coronavirus. Entre los casos que cita el diario estadounidense, se encuentra el de Farah Khemili, de 43 años, que perdió un diente mientras comía una menta. Ante la sorpresa, la mujer acudió a un grupo en línea de personas que aún manifiestan malestares relacionados con la enfermedad y se encontró con pacientes que también habían perdido alguna pieza dental. "Extremadamente raro" Sin embargo, algunos dentistas consideran que no hay los datos suficientes para afirmar que el covid-19 por sí solo pueda provocar problemas dentales. "Es extremadamente raro que los dientes se caigan literalmente de sus alvéolos", aclaró David Okano, periodoncista de la Universidad de Utah. Si bien Khemili tenía una pérdida ósea significativa por fumar y un historial de problemas dentales antes de contraer el coronavirus, también se conoció el caso de un niño de 12 años que había perdido uno de sus dientes permanentes sin ningún motivo aparente tras padecer covid-19. "Ahora estamos comenzando a examinar algunos síntomas desconcertantes y, a veces, incapacitantes que los pacientes sufren meses después de haberse recuperado del covid-19", incluyendo los problemas dentales, explicó el médico William W. Li, director de Angiogenesis Foundation, una organización que estudia la salud de los vasos sanguíneos. Según Li, la caída de los dientes sin sangre es inusual y podría ser una pista de que algo sucede con los vasos sanguíneos de las encías, cuyo daño pudo ser provocado por el virus. En este sentido, el doctor considera que los pacientes pueden estar aportando "nuevos hallazgos" que deben ser investigados.