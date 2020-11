Detención domiciliaria para guerrillero de las FARC investigado por muertes en Montero





Página Siete.- La justicia determinó esta tarde la detención preventiva para Facundo Molares, el guerrillero de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que es investigado por las muertes en Montero registradas tras las protestas por las elecciones del 2019. “Se ha dado la cesación a la detención preventiva, es decir que está con medidas sustitutivas a la detención. (Ahora) se va a poder defender en libertad”, informó el abogado defensor del argentino Molares, Marco Antonio Justiniano. Recordó que su defendido está delicado de salud producto de haber contraído coronavirus y haberse complicado su estado a causa de una enfermedad de base. “Se le ha otorgado una fianza personal de dos garantes”, explicó. El lunes 24 de noviembre, el Ministerio de Gobierno informó que le quitaron las esposas, pues Molares se encontraba internado en el hospital, y se realizó esa orden por razones humanitarias. Sin embargo, la pasada semana, el canciller argentino, Felipe Solá, solicitó a su homólogo boliviano, Iván Lima, la libertad para Molares. Según su familia, el argentino llegó al país en octubre de 2019 para “hacer una cobertura periodística” para la revista digital Centenario por las elecciones nacionales. No obstante, al finalizar su audiencia cautelar, el 29 de noviembre de 2019, el guerrillero admitió haber “luchado” en el puente de Montero, durante los enfrentamientos poselectorales. “Yo estuve en el puente, lo del puente fueron tres días de lucha en diferentes formas. Yo participé ese día y muy activamente porque en primer lugar quiero solidarizarme con las víctimas. No digo para quedar bien delante del pueblo, ni nada; porque yo también me considero víctima, porque en el estado que estoy no puedo considerarme de otra manera. No me siento victimario, porque también soy víctima”, declaró ante el juez, minuto antes de ser enviado a la cárcel por los muertos de Montero.