El extraño y misterioso monolito encontrado en el desierto de Utah lleva allí años





26/11/2020 - 13:05:54

La noticia que prácticamente todos los diarios dieron hablaba de un extraño monolito encontrado en un área remota del desierto de Utah. Su procedencia a esta hora sigue siendo un misterio, pero ahora sabemos que ha estado allí, al menos, desde 2016. Quienquiera que haya colocado la estructura allí lo hizo en algún momento entre el verano de 2015 y el otoño de 2016. Eso es precisamente lo que muestran los registros históricos de Google Earth que encontraron varios usuarios en reddit, la cual apareció entre agosto de 2015 y octubre de 2016. Dicho esto, tanto si fue un artista, un bromista o algún extraterrestre que se pasó por el planeta a plantar un monolito, las autoridades ya han dejado claro con bastante guasa que se trata de un acto ilegal: Es ilegal instalar estructuras o obras de arte sin autorización en terrenos públicos administrados por el gobierno federal, sin importar de qué planeta sea. Posteriormente, un portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Utah especuló en el The New York Times que podría haber estado allí incluso más tiempo, y le dijo al periódico que, por lo que sabían, se había instalado desde los años 40 y 50. Según este portavoz: Alguien se tomó el tiempo de usar algún tipo de herramienta para cortar cemento o algo para realmente excavar, casi en la forma exacta del objeto, e incrustarlo realmente bien. Es extraño. Hay caminos cerca, pero transportar los materiales para cortar la roca y transportar el metal, que mide más de tres metros en secciones, hacer todo eso en ese lugar remoto es definitivamente interesante. Aunque no se ha ubicado oficialmente el lugar donde se encuentra por seguridad a que la gente se pierda en el recóndito área, en reddit se publicaron datos de Google Maps mostrando que está aproximadamente una hora y media en automóvil desde la autopista más cercana, con cerca de un kilómetro de camino sin pavimentar que recorrer al final del viaje.