Caso Marinkovic: Presentan documentos sobre tráfico de tierras y apuntan al INRA





26/11/2020 - 09:09:27

Erbol.- El director ejecutivo de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, reveló este miércoles documentos que configuran nuevos hallazgos y pruebas en la denuncia realizada por tráfico de tierras y el favorecimiento del anterior gobierno transitorio presidido por Jeanine Añez a la familia Marinkovic. “Estamos presentando ya documentación concreta que demuestra que la señora Añez ha firmado una resolución suprema, para titulaciones en estadios y estamos presentando información concreta de que ya el INRA se emitió títulos agrarios en ambos casos consolidando más de 34 mil hectáreas“, señaló Colque. El directivo fue más allá y pidió la intervención del Instituto Nacional de Reforma Agraria puesto que habría irregularidades en el trabajo de algunos funcionarios de dicha institución. “No hay dónde perderse, aquí el INRA ha hecho trabajo día y noche para favorecer a la familia de Branko Marinkovic, quién estaban en funciones de Estado; han conseguido y han logrado lo que nadie puede lograr en este país”, lamentó. En ese sentido manifestó que “hay gente del INRA, funcionarios dignos que trabajan y ven con asco como esta institución favoreció a algunas familias”. Señaló que aquellos, así como la Fundación Tierra, piden la intervención del INRA. Respaldan su denuncia En el caso del predio Laguna Corazón, en su denuncia, la Fundación Tierra reseñó que en fecha 17 de julio de 2020, el Tribunal Constitucional emitió la Sentencia Constitucional 0116/2020-S4, ratificando la tutela otorgada a favor de la familia Marinkovic por el Tribunal Departamental el 13 de junio de 2019. Esta Sentencia acepta las objeciones de la parte interesada y dispone que el INRA emita una nueva resolución. A solo tres meses de lo anterior, el 21 de octubre de 2020, la Presidenta Jeanine Añez Chávez, firma la Resolución Suprema Nº 26916 que ordena la emisión del Título Ejecutorial del predio “Laguna Corazón” a favor de la familia Marinkovic. Esta Resolución Suprema está firmada también por la Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Beatriz Eliane Capobianco Sandoval. Asimismo apuntan que se pudo verificar que el 29 de octubre de 2020, es decir, a solo nueve días del final del gobierno de Añez, el INRA emitió el Título Ejecutorial Individual Nº MPENAL000 6144 en favor de la Empresa Agropecuaria Laguna Corazón de la familia Marinkovic. Hizo notar que esto sucedió a tan sólo seis días hábiles entre la Resolución Suprema y la emisión del título, lo que para la Fundación Tierra indica que existieron procedimientos que se pasaron por alto, como la Notificación por Edicto de Prensa de la cancelación de partidas anuladas, la Notificación de la resolución a la ABT, que debió hacerse debido a la sobreposición a la Reserva Guarayos y, sobre todo, se incumplió el plazo de 30 días para posibles impugnaciones. La organización no gubernamental ve que quizá la prueba más fehaciente de uno de los peores casos de tráfico de tierras es que la familia Marinkovic, originalmente pedía la titulación de 12.481 hectáreas y el INRA tituló exactamente eso. En el caso del predio Tierras Bajas del Norte, la entidad denuncia que el 18 de marzo de 2020, el Viceministerio de Tierras, a la cabeza de Gustavo Terrazas Moscoso, emitió un informe legal, desconociendo el último trabajo del INRA e instruyendo que esta instancia proceda al cumplimiento de la Sentencia Agroambiental Nº 44/2016. Observan que ese fue el inicio de una nueva campaña para favorecer a la familia Marinkovic. Fundacion Tierra manifiesta que el 15 de septiembre de 2020, el INRA emitió la resolución administrativa Nº 143/2020, supuestamente acatando lo dispuesto por el Viceministerio de Tierras, donde modifica los resultados del trabajo del INRA y favorece el reconocimiento de la superficie total del predio Las Tierras Bajas del Norte, solicitado por Marinkovic años atrás. Para la institución, las justificaciones son totalmente forzadas para no reconocer vicios de nulidad absoluta en todo el proceso, además de que el INRA se justifica a sí mismo al señalar que estaría acatando solamente las decisiones del Tribunal Agroambiental. La mencionada resolución del INRA, consolida el derecho propietario sobre 21.839 hectáreas a favor de la familia Marinkovic, según la Fundación. “Las modificaciones de resoluciones y demás decisiones tomadas conllevaron a la anulación del precio de adjudicación del predio, es decir, dejó sin efecto la obligación económica que tenía la parte interesada con el Estado boliviano”, advirtió. Finalmente, el 27 de octubre de 2020, once días antes de la conclusión del gobierno de Añez, el INRA emitió el Título Ejecutorial Individual MPENAL 0006124 en favor de la familia Marinkovic o, lo que es lo mismo, la Empresa Agropecuaria Laguna Corazón. Esta titulación ocurre dos días antes de la titulación del otro predio Laguna Corazón. Al igual que el caso anterior, segú la Fundaciòn, la prueba indiscutible de tráfico de tierras está en que la familia Marinkovic originalmente pedía la titulación de 21.838 hectáreas y el INRA tituló exactamente eso: 21.838 hectáreas.