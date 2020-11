Cronenbold no es bienvenido en la reunión del Comité en busca de la unidad





El Deber.- "Soy más camba que la yuca, ¿por qué no puedo ir a la reunión del Comité?, por ahí la mejor propuesta para Santa Cruz es la mía", dijo Mario Cronenbold hoy, consultado si lo habían llamado para la reunión del Comité pro Santa Cruz en busca de la unidad entre políticos para enfrentar al MAS. El precandidato del Movimiento Al Socialismo pasó este miércoles por los micrófonos de Influyentes en El Deber Radio y cuestionó que se utilice al Comité para hacer política. "Siempre han usado al civismo como una escalera. ¿Cuál es la función del Comité? buscar los intereses de Santa Cruz. Yo soy de Santa Cruz, ¿por qué no me invitan al Comité? La función del Comité es traer mejores condiciones para Santa Cruz de la Sierra y por ahí la mejor propuesta es la mía", dijo el exalcalde de Warnes. Consultado sobre esta situación, Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz, explicó que hasta el mediodía habían confirmado su presencia 11 fuerzas políticas y entre ellas no estaba invitado el MAS. Para Calvo, la política del Movimiento Al Socialismo es el avasallamiento al territorio cruceño. Acusó al propio Cronenbold de avasallar Warnes. "¿Cómo cree que existen todos los Satélites uno, dos, tres y cuatro. Son tierras que han sido entregadas para traer más gente, para traer votantes. Eso es lo que no queremos, estamos protegiendo la región del avasallamiento. Protegiendo la flora, la fauna de Santa Cruz", dijo Calvo. El jueves, desde las 10:00, los partidos y agrupaciones políticas de oposición se reunirán en el Comité para buscar unirse en contra del MAS. A ello, Calvo sumó a la agenda el cuidado del voto y la auditoría al padrón electoral. Mientras tanto, Cronenbold se perfila como el candidato elegido por el MAS para terciar para la Gobernación de Santa Cruz. A pesar de que él asegura que estaba preparado para buscar la reelección en Warnes (renunció a esa alcaldía el 10 de noviembre, según él, a punta de pistola), dice que en el Movimiento Al Socialismo se aceptan las decisiones de las bases y las federaciones del Norte, de Yapacaní y San Julián lo han propuesto a él como candidato.