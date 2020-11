Estudio sugiere que el uso de mascarillas es ineficaz para combatir el coronavirus





26/11/2020 - 08:00:40

RT.- Un grupo de científicos de Dinamarca ha sugerido que el uso de mascarillas es ineficaz a la hora de combatir el nuevo coronavirus, según un artículo publicado la semana pasada en la revista Annals of Internal Medicine. Los expertos llevaron a cabo una investigación con 6.000 participantes en primavera, cuando todavía no era obligatorio llevar dicho utensilio, pero algunos países ya habían implementado ciertas medidas de salud pública.

Diferencia no significativa "Fue un ensayo controlado aleatorio, lo que lo convierte en la evidencia científica de la más alta calidad", explicó Carl Heneghan, profesor de medicina basada en pruebas en la Universidad de Oxford, que no participó en dicho estudio. Se entregaron 50 mascarillas quirúrgicas desechables a la mitad de las personas que participaron en el ensayo y se les pidió que se las cambiaran tras ocho horas de uso. Después de un mes, todos los participantes de la investigación fueron evaluados con test PCR, de anticuerpos y pruebas de flujo renal. El artículo indica que los resultados mostraron que no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los que portaban mascarilla y los que no, ya que el 1,8 % de los que sí la llevaban contrajo la nueva enfermedad, frente a un 2,1 % de aquellos que no. "Parece que cualquier efecto que tengan las mascarillas para prevenir la propagación de la enfermedad en la comunidad es pequeño", apuntó el científico de la Universidad de Oxford. "El uso de máscaras en la comunidad no reduce significativamente las tasas de infección" de covid-19", añadió. Heneghan sostiene que "parece que todavía hay poca evidencia de que [las mascarillas] prevengan la propagación de enfermedades transmitidas por el aire". En este sentido, destaca que durante la actual pandemia solo ha habido tres ensayos comunitarios que comparen el uso de mascarillas con varias alternativas, lo que —asegura— refleja una "falta total de interés por parte de los gobiernos en la búsqueda de la medicina basada en pruebas". Por ello, el científico propone que se lleven a cabo más ensayos aleatorios de gran tamaño como el estudio danés, con el objetivo de comprender el impacto de medidas como el uso de máscaras faciales contra la pandemia.