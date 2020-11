Potosí: esposas de policías advierten con movilizaciones si ven persecución







25/11/2020 - 18:34:22



Página Siete.- Las esposas de los policías del bloque de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías (Anssclapol) de Potosí se declararon en estado de emergencia y anunciaron movilizaciones en caso de hallar indicios de persecución contra los uniformados.

La representante de las esposas de los policías, María Angélica Churata, lamentó los decesos de varios uniformados durante la pandemia y recordó a las autoridades que los policías fallecieron en el cumplimiento de su deber, reportó radio Fides.

“Por los muertos (en filas policiales) que ha habido el año pasado nadie dice nada, lamentablemente el MAS está haciendo lo que quiere, me parece que ese partido no conoce la justicia, no hay quien diga algo por los fallecidos no solamente en la movilización, también en la pandemia ¿Eso es justicia?”, cuestionó la representante.

“Estamos en emergencia, ya habíamos hablado las representantes a nivel nacional, si hay atropello contra nuestros esposos o coroneles nosotras vamos a estar”, agregó Churata, quien advirtió que, en caso de seguir los cambios injustificados, persecución y otros, se movilizarán en todo el país.