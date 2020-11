Menotti: Destruido y hecho mierda por el fallecimiento de Diego Armando Maradona





25/11/2020 - 15:43:18

Europa Press.- César Luis Menotti, el que fuera primera seleccionador de Diego Armando Maradona con Argentina y al que dirigió en el FC Barcelona, se mostró "destruido y hecho mierda" tras conocer este miércoles el fallecimiento del exfutbolista. "Estoy hecho mierda. No tengo ninguna explicación, tengo mucho dolor, no hay opinión que sirva ante esto, estoy destruido", aseguró Menotti, actual director de Selecciones de la AFA, en declaraciones a Tyc Sports. Menotti confesó que no se podía "creer" la noticia. "Lo dieron como si pareciese que estaban exagerando y es terrible. Con todo lo que superó, estaba más cuidado, más alejado, esto es una sorpresa trágica", sentenció.