Messi: No se va, Diego es eterno





25/11/2020 - 15:30:37

Europa Press.- El capitán del FC Barcelona, Leo Messi, envió su pésame a la familia Maradona este miércoles después de la muerte del exfutbolista, a los 60 años, una despedida al mito, ya que el 'Diez' "es eterno". "Un día triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno", escribió en su cuenta oficial de Instagram, poco después de conocerse la noticia. Messi, comparado hasta la saciedad con el 'Pelusa', le dedicó estás palabras y tuvo un recuerdo para su familia. "Me quedo con todos los momentos lindo vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos", añadió.