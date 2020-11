Ministro de Gobierno: No podemos vivir en una sociedad donde exista una mujer muerta cada 72 horas





25/11/2020 - 15:18:53

La Paz, 25 nov (ABI).- El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, exteriorizó la preocupación de su despacho por los indicadores de violencia que se reportan contra la mujer y que están reflejados en los 104 femicidios registrados en 11 meses de este año. "No podemos seguir viviendo en una sociedad donde exista una mujer muerta cada 72 horas (...). Cambiemos esto", remarcó este miércoles la autoridad cuando lanzó la campaña "Vivir sin violencia es mejor" que involucrará a todas las unidades de la Policía. "Son 40.000 efectivos entre hombres y mujeres que podemos ayudar a mitigar este mal", puntualizó el Ministro de Gobierno. Acompañado del comandante general de la Policía, Johnny Aguilera, y de otras autoridades policiales, la campaña fue lanzada en el atrio de nuestra basílica de San Francisco, donde se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Del Castillo exhortó a los uniformados a ser los mejores investigadores para que se haga justicia en favor de las víctimas y, al mismo tiempo, se realicen tareas de prevención. "Está en nuestras manos de que también la justicia avance, investiguemos de manera imparcial, para que las victimas obtengan justicia", insistió el ministro cuando se dirigió a oficiales, suboficiales y policías. En ese marco, Del Castillo recorrió el populoso Mercado Lanza y la plaza San Francisco, en el centro de La Paz, para entregar trípticos con mensajes de prevención tanto a vendedoras como a los transeúntes. "Antes que existan víctimas, queremos que la Policía se constituya en los hogares de los bolivianos para prevenir la violencia", apostilló la autoridad. Los servidores policiales, dijo, que saldrán a las calles para prevenir y reflexionar a la sociedad, denunciar toda forma de violencia en razón de género. El comandante general de Policía, Johnny Aguilera, animó a las afectadas por el flagelo a denunciar porque este factor está en la primera línea para frenar la violencia Esta semana, la Defensoría había manifestado observaciones respecto a la manera en la que las denuncias sobre violencia eran tramitadas en dependencias policiales. De acuerdo con un estudio defensorial, la atención de casos de violencia hacia la mujer, por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), a través de líneas WhatsApp durante la cuarentena por la pandemia de la COVID-19, no fue eficiente ni efectiva. Según esos indicadores su efectividad alcanzó a un 43,3% y en ningún departamento del país se tuvo una respuesta inmediata. La investigación halló otras limitaciones en el servicio que prestó la FELCV durante el periodo de cuarentena, como el hecho de que, para un universo de al menos 3.500 investigadores en todo el país, esta unidad policial cuenta solo con 189 equipos de computación, de los cuales solo 69 tenían acceso a internet pagado por el Estado.