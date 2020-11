Tres días de duelo en Argentina: Fernández define a Maradona como un hombre que sólo dio alegrías al pueblo





25/11/2020 - 14:27:28

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, decretó tres días de duelo nacional a partir de esste miércoles con motivo del fallecimiento de Diego Armando Maradona, según se informó oficialmente. El Presidente expresó su "eterna gratitud" a Diego Maradona por su "apoyo" y "acompañamiento" El mandatario definió a Maradona como un "hombre genuino" y "único", que "sólo dio alegrías" al pueblo, y expresó su "eterna gratitud porque todo este tiempo no hizo más que acompañar y apoyar" al Gobierno. Fernández remarcó que "Diego va a ser uno de esos personajes que nunca se mueren" y agregó que "vivió como pudo" y que dio a los argentinos "los momentos de mayor gloria". "Es imposible pensar que Maradona se ha ido, y no se va a ir porque va a estar en la memoria colectiva, va a ser una persona imborrable en la memoria argentina, en el fútbol no hay nadie como Maradona", dijo en diálogo con TyCSports. Remarcó que Diego Maradona "era un hombre absolutamente genuino, que expresaba todo con la fuerza que jugaba al fútbol" y "nunca impostó un lugar". El mandatario recordó que estuvo por última vez con él "en febrero, antes de la pandemia". Fernández dijo que siente "mucha tristeza" por la muerte de Diego Armado Maradona. El mandatario afirmó: "Estaba trabajando con (Santiago) Cafiero (su jefe de Gabinete) cuando me avisaron. No puedo creerlo. Estoy desolado. Es la peor noticia que puede recibir un hincha de Argentinos Jrs. Nosotros lo amamos. Estamos tratando de hablar con la familia. Veremos. Mucha tristeza" Más tarde el Presidente publicó en su cuenta de twuiter: "Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida".