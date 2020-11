Añez a Arce: ¡Fuimos un gobierno constitucional! No un gobierno de facto





Página Siete.- Ante el empeño del Movimiento Al Socialismo (MAS) de asegurar que el año pasado hubo un "golpe de Estado", la expresidenta Jeanine Añez —a través de su cuenta en Facebook y en un mensaje dirigido al presidente Luis Arce Catacora— ratificó: “¡Fuimos un gobierno constitucional!”. “Señor Luis Arce, le sugiero coordinar con sus parlamentarios masistas, no fuimos un gobierno de facto, ¡fuimos un gobierno constitucional! Lo invito a revisar la ley 1270 para que no siga alimentando mentiras (sic)", escribió Añez en su muro de esa cuenta social. El martes, el MAS aprobó en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la modificación de la Ley de Proclamación de Resultados de las elecciones del 18 de octubre, en cuyo texto se sostiene que hubo un "golpe de Estado" en 2019. “El período constitucional señalado anteriormente fue interrumpido por el golpe de Estado en contra de la democracia perpetrado por políticos que atemorizaron al pueblo boliviano", indica el documento. Añez acompañó su texto con una copia de la Ley 1270 y que en artículo 4 sobre Prórroga Excepcional de Autoridades, que dice textualmente: “Excepcionalmente se prorroga el mandado de la Presidente del Estado Plurinacional, las y los Asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional y las Autoridades Electas de las Entidades Territoriales Autónomas elegidas para el periodo 2015-2020 hasta la posesión de las nuevas autoridades para el periodo 2020-2025”. El documento fue firmado por la presidenta del Senado, Eva Copa, y el presidente de Diputados, Freddy Choque. La fecha es 17 de enero de 2020. El martes, Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana (CC), también fustigó el intento del MAS de instalar la idea de que hubo un "golpe de Estado" el año pasado. “Lo que no podemos hacer es inventar algo que no ocurrió. Comunidad Ciudadana quiere denunciar lo que ha hecho la Asamblea Legislativa, a título de modificar la ley, quiere asentar la idea absurda, falsa completamente, alejada de la verdad, de que en Bolivia hubo un golpe de Estado entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019, eso es completamente falso”, sostuvo Mesa en conferencia de prensa.