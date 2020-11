Ministro de Salud prevé que vacunación contra el coronavirus comience el primer trimestre de 2021 ante posible rebrote en marzo





25/11/2020 - 09:04:38

La Paz, 25 nov (ABI).- El ministro de Salud, Edgar Pozo, informó que existe una previsión para que la vacunación contra el COVID-19 comience durante el primer trimestre de 2021, tomando en cuenta un posible rebrote para los meses de marzo, abril y mayo. "En el primer trimestre es lo más probable (...). No tengo la fecha exacta, porque estamos en tratativas de orden procedimental para este propósito, pero el próximo año, en los primeros meses, con seguridad", dijo Pozo.. El ministro Pozo explicó que mantiene contactos con varios países, a través de sus embajadas, con la perspectiva de generar los mecanismos de apoyo para obtener estas vacunas, aunque no precisó cuáles. La inmunización, según anticipó la autoridad, se aplicará en un primer momento al personal de salud, a las personas que tienen enfermedades de base y a los adultos mayores; posteriormente se ampliará a otros sectores y grupos sociales.



"Tenemos que comprar estas vacunas, pero también estamos gestionando de que algunos países puedan cooperarnos con la vacuna o que no nos cueste mucho", afirmó.