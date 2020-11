Covid: ¿Qué puede encender la mecha de la segunda ola?





25/11/2020 - 08:49:47

Correo del Sur.- La temida “segunda ola” de contagios de covid-19 todavía parece estar algo lejos de registrarse en el país, según los reportes oficiales. Sin embargo, hay algo que podría adelantar su llegada: las fiestas de fin de año. Según el Sedes y dos expertos consultados por este diario, ese es el factor es lo que podría encender la mecha. ¿Cómo están las cosas en este momento? El país continúa reportando números muy pequeños, comparados con los de julio y agosto, cuando la pandemia alcanzó el pico –2.036 casos en un día el 18 de julio–. Ayer registró 113 casos y el día anterior, solo 59 nuevos contagios. Sin embargo, hay regiones que comienzan a preocupar. Santa Cruz, por ejemplo. En ese departamento, comenzó a acelerarse la velocidad de contagios. En la última semana, reportó 233 nuevos casos de covid-19, 48 más que en la semana anterior. En Chuquisaca, el número de contagios continúa cayendo. Registró 48 casos positivos en la última semana, uno menos que en la semana anterior y 16 menos que en la semana anterior a esa. El problema, al igual que en otros departamentos, es que la medidas de protección personal también disminuyeron. En el caso de Sucre, hay gente que dejó de usar barbijo, por ejemplo. Y comenzó a olvidarse del distanciamiento físico. Las aglomeraciones en algunas rutas de los micros son un buen ejemplo de ello, según comprobó este diario. ¿La llegada de la segunda ola será inevitable si las cosas siguen así? “El comportamiento de la gente va a ser el que va a determinar (el tiempo de la llegada de) este rebrote”, advirtió ayer el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Enrique Leaño, en referencia a lo que podría venir en los próximos meses. La autoridad sanitaria agregó que la llegada de una segunda ola será “inminente”, pero insistió en que “todo dependerá de la actitud de la gente”, en referencia a su dureza y el mes en el que terminará mostrando sus primeras señales. “¿Qué es lo más peligroso? Viene la época navideña (y las otras fiestas de fin de año). Eso será masivo y ese será el riesgo mayor”, advirtió, por su lado, el exdirector nacional de Epidemiología Virgilio Prieto, al aconsejar a las autoridades municipales que apliquen estrategias que ayuden a que la gente adopte las medidas de protección personal. “No estamos en una situación que esté bajo control”, insistió. “Ojalá me equivoque, pero si es que sigue así (la pandemia), ya en diciembre (se) va a incrementar (el número de casos) y enero y febrero, prácticamente, va a darse lo que conocemos como segunda ola. No somos una isla”, alertó, por su parte, Fernando Eduardo, docente de la Facultad de Medicina de San Francisco Xavier y especialista en Salud Pública. Sus razones: las personas ya no están utilizando los medios de protección personales, piensan que la epidemia ya pasó, se están celebrando fiestas de manera clandestina, como las colaciones, y pronto comenzarán a viajar más las personas tanto al interior como al exterior del país por las fiestas de fin de año. “Qué vamos a hacer con las personas que van a llegar del área rural (a la ciudad)? Hay que adelantarse (para adoptar medidas), pienso yo”.