Tras la aprehención de jefe militar, por el motín están en la mira los policías





25/11/2020 - 08:44:27

Página Siete.- El comandante departamental del Comando Estratégico de Operaciones de la FAB (CEO) Alfredo Cuéllar fue aprehendido ayer por los hechos de Sacaba. Mientras que el Comando General de la Policía investiga a los efectivos que dirigieron el motín en noviembre de 2019. “Cuéllar está en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, él va a permanecer en la celda para que un juez defina su situación legal”, informó anoche el director nacional de la Felcc Alberto Aguilar. El jefe militar fue aprehendido tras dar su declaración ante la Fiscalía. El comandante departamental del CEO es investigado por asesinato, por lo ocurrido el 15 de noviembre de 2019, cuando pobladores del Chapare pretendían ingresar a la ciudad de Cochabamba. La marcha se quedó en el puente Huayllani, en Sacaba, donde había un contingente militar y policial que impidió el paso de los movilizados. Los manifestantes se enfrentaron a los policías y militares que resguardaban el sector. Producto de estos hechos 12 personas fallecieron y 90 resultaron heridas. En su declaración Cuéllar explicó que él cumplía un papel administrativo. “Él sería el quinto hombre en la cadena de mando y en esa época él no fungiría como un militar de operaciones (sino que) estaba en el COE. Él indica que cumplía una labor administrativa”, informó Aguilar. La fiscal Lizeth Martínez dijo que se emitió la orden de aprehensión por existir riesgo de fuga y obstaculización en el caso. Investigan a policías por motín El 8 de noviembre, efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones (UTOP) de Cochabamba se amotinaron y se sumaron otras unidades de todas las capitales del país. Los policías pedían que Evo Morales renuncie a la presidencia tras el fraude y desconocieron a su comandante Vladimir Calderón. El viceministro de Régimen Interior Emilio Rodas indicó que investigan a los policías de manera interna para que expliquen qué pasó entre 8 y el 12 de noviembre de 2019. “Si algunos casos están fuera del marco de la disciplina interna y tienen que ir a la justicia ordinaria, van a ir, pero no va a ser el Ministerio de Gobierno, ni ningún otro organismo que no sean los jueces que determinen sanciones”, dijo Rodas el martes en un acto de la institución del orden. El comandante general de la Policía Jhonny Aguilera explicó que la investigación fue designada al inspector general de la Policía Orlando Ponce. “Que se encargue de efectuar, si fuera necesario, la tramitación que nos permita establecer la identidad de estas personas (...). Si se efectuara este tipo de diligencia será encomendar al órgano disciplinario la persecución de las mismas”, indicó Aguilera el lunes.