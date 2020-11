Reymi Ferreira descarta precandidatura a la Gobernación de Santa Cruz por dos razones





25/11/2020 - 08:39:21

El Deber.- El exministro de Defensa, Reymi Ferreira, descartó este martes su precandidatura para la Gobernación del departamento de Santa Cruz, bajo la bandera del Movimiento Al Socialismo (MAS). Y dos son las razones personales que lo alejan de ese desafío político, según lo explicó a través de las redes sociales. “Declaro que no seré candidato por dos razones. Primero: los candidatos del instrumento deben unificar el voto duro que el MAS tiene en Santa Cruz, departamento y ciudad; y yo no creo poder hacerlo. Segundo: estoy comprometido con una tesis doctoral desde hace dos años y no puedo dejar esa actividad inconclusa”, manifestó el también ex rector de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM). El pasado 22 de noviembre, en un ampliado departamental del MAS, que se llevó a cabo en la ciudad de Montero (Santa Cruz) y donde participó el expresidente Evo Morales, se eligió a dos precandidatos a la gobernación 2021-2026: Reymi Ferreira, exministro de Defensa y excandidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra; y a Mario Cronenbold, exalcalde de Warnes (Santa Cruz). Ferreira agradeció haber sido considerado en estos eventos preliminares, pero descartó su participación en las elecciones subnacionales del 7 de marzo. Sin embargo, se comprometió a apoyar a los candidatos y candidatas que el instrumento elija, “desde donde estemos”. A su vez, analiza de que hay “posibilidades serias” de ganar la Gobernación cruceña, debido a la polarización en la derecha política “que está sumida en pugnas al seno de la propia élite y por el propio desgaste de los que desde hace 16 años manejan el poder regional”. “Existe en Santa Cruz, una necesidad de renovación, pero no una renovación que se vaya hacia la Edad Media como algunos radicales plantean, sino una renovación hacia el progreso social y la democratización de nuestra sociedad”, complementó Ferreira, quien ya fue candidato a la alcaldía cruceña.