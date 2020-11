Ley excepcional permite nuevas alianzas para las subnacionales





25/11/2020 - 08:31:34

Opinión.- Una ley excepcional permite que las organizaciones políticas y agrupaciones ciudadanas registren nuevas alianzas para participar en las elecciones subnacionales. Los comicios están previstos para el 7 de marzo de 2021. En Cochabamba, los ciudadanos elegirán a Gobernador, alcaldes, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales municipales. Para estas elecciones, existe normativa especial que, por un lado, permite la participación de alianzas y, por otro, que las organizaciones políticas que debieran perder su personería jurídica por haber obtenido menos del 3% de apoyo en las elecciones nacionales de octubre, puedan participar. El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, Humberto Valenzuela, informó que el registro de las alianzas políticas puede realizarse en el TED o ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Ha de ser posible gracias a una ley de excepción que está en tratamiento, primero, en el TSE y, posteriormente, en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)”. La inscripción de alianzas ya se puede hacer y el plazo vence el 5 de diciembre. HABILITADAS En el departamento existe una treintena de organizaciones políticas habilitadas para postular a sus candidatos en los comicios, entre lo que tienen alcance departamental para participar en la elección para Gobernador, y las que solo pueden hacerlo en algunos municipios. Se trata de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y alianzas. “Todas las organizaciones políticas y dos alianzas están perfectamente habilitadas para participar en las elecciones subnacionales”, enfatizó Valenzuela, y recordó que las únicas alianzas que se disolvieron fueron Juntos y Libre 21, mientras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos llegaron hasta el final del proceso electoral en los comicios nacionales de octubre. Hay como una decena de partidos políticos y cerca de una quincena de agrupaciones ciudadanas que pueden postular en distintos lugares del departamento. Incluso los frentes que obtuvieron menos del 3% de los votos en las elecciones nacionales pueden registrar postulantes para marzo de 2021, como el Frente Para la Victoria (FPV) y el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), por la Ley 1315, que les da esa facultad. PROPAGANA Y PLANES De acuerdo con el calendario electoral, las organizaciones políticas y alianzas pueden empezar su propaganda electoral el 7 de diciembre; el período dura hasta el 3 de marzo, luego rige el silencio electoral. Por otro lado, las organizaciones políticas deben presentar sus programas de gobierno el 18 de diciembre, un plazo que no puede ampliarse, “para que el pueblo cochabambino, en nuestro caso, conozca las propuestas electorales”. Otra fecha clave es la de inscripción de los candidatos. Solo podrán presentar las postulaciones durante los días 18 y 19 de diciembre. En la actualidad, ya existen al menos cuatro candidatos con respaldo de sigla, que confirmaron su participación para la Alcaldía de Cochabamba. Otros frentes políticos todavía barajan nombres de precandidatos; y en otros casos, se desconoce si participarán de las elecciones. En el marco de las actividades electorales, las organizaciones políticas tienen la obligación, además, de presentar sus estados financieros, reflejar su situación patrimonial, financiamiento y recursos que utilizarán en su campaña. Renunciar no es obligatorio El Presidente del TED aclaró que no es necesario que se dé ninguna renuncia de autoridad para que se habilite como candidato, ya que existe una ley de excepción vigente. Presupuestos Para las elecciones nacionales recientes, de acuerdo con el TED, el techo presupuestario en el Plan Operativo Electoral (POE) fue de 14.424.594 bolivianos. Para las subnacionales de marzo de 2021, el techo presupuestario del POE es de 19.087.241 bolivianos. Empadronamiento Los jóvenes que cumplan 18 años hasta el 7 de marzo deben registrarse en el padrón biométrico masivo entre el 3 y el 17 de diciembre, dos semanas, para poder votar en los comicios.