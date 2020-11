Nicolás Maduro celebró su cumpleaños soplando las velas con tapabocas





Nicolás Maduro festejó el lunes su cumpleaños número 58 en una peculiar ceremonia con mariachis, amigos y familiares en el Palacio de Miraflores en Caracas, en medio de la pandemia de COVID-19 que ya registra más de 100.000 casos y 870 muertos en el país, según cifras oficiales. El evento fue transmitido en vivo por los medios de comunicación estatales y otros afines al régimen y mostró al líder chavista bailando merengue junto al cantante dominicano Bonny Cepeda, escuchando una serenata junto a su esposa, Cilia Flores, y protagonizando un momento que luego generó risas en las redes sociales: cuando intentó soplar las velas de la torta de cumpleaños con el tapabocas puesto. Rodeado de varias personas que no respetaron el distanciamiento social para evitar la propagación del coronavirus, Maduro escuchó cómo le cantaron el tradicional “Cumpleaños feliz” y, al terminarse la canción, empezó a soplar para intentar apagar las llamas sobre el pastel pero con la mascarilla aún sobre su rostro. Ante la mirada de muchos sorprendidos por la imagen, su esposa le llamó la atención para que no siguiera haciéndolo con el barbijo, pero él insistió con el soplido un par de veces más, aparentemente con más fuerza, hasta que finalmente desistió y utilizó su mano derecha para terminar de una vez con el ritual y que todos aplaudan. “Quiere decir que este tapabocas funciona”, bromeó luego Maduro, en alusión a la eficacia del material para que no sea atravesado por su respiración. “No es que ya ni soplo... Claro que soplo”, afirmó entre las risas de algunos seguidores presentes. Por otro lado, Cilia Flores también festejó el aniversario a través de Twitter y celebró “la vida de un hombre humilde, luchador incansable, con un profundo amor por la familia y por el pueblo”. “Amado Nico, me enorgullece acompañarte en esta batalla por la felicidad de la Patria. Que Dios y la Chinita bendigan tu camino”, señaló en uno de sus tuits con la etiqueta #FelizCumpleañosPresidentePueblo.