Consejeros de la Magistratura no renunciaron; Ministro presentará juicio este miércoles





25/11/2020 - 08:03:28

Opinión.- El plazo que el ministro de Justicia dio a los consejeros del Consejo de la Magistratura para que den un paso al costado, venció. Hasta este martes no recibió ningún comunicado oficial de las renuncias, por tanto, este miércoles 25 de noviembre el responsable de esa cartera de Estado, Iván Lima, iniciará un juicio de responsabilidades. La autoridad del Estado explicó al programa Buena Noche de OPINIÓN que el proceso judicial será por daño provocado a la sociedad debido a la falta de designación de 150 jueces y el inicio a la reforma judicial. Dijo que de acuerdo a la Cumbre de Justicia realizada en Cochabamba hace años se establecieron plazos y que estos terminaron el 20 de febrero de esta gestión. El Consejo de la Magistratura debían nombrar jueces para resolver el tema de las acefalías en los juzgados del país, pero que ese trabajo no se hizo. "Los magistrados han dicho que no pudieron cumplir debido a la pandemia, pero la pandemia en Bolivia empezó en marzo y el plazo que ellos tenían feneció en febrero". También se esperaba que se inicie una reforma a la justicia, pero que tampoco se desarrolló ese trabajo. El inicio de juicio de responsabilidades será presentado este miércoles, dijo. El Consejo de la Magistratura está a cargo de los magistrados Dolka Gómez, Gonzalo Alcón y Omar Michel, quienes fueron elegidos en las elecciones de 2017 por seis años. Tienen como una de sus responsabilidades la elección de los jueces. Lima dijo estar muy preocupado por la situación de la justicia en el país y que afecta a la sociedad que no ha recibido una acción justa y oportuna. Frente a esta situación anticipó que conformará un Consejo Supremo integrado por 10 constitucionalistas que realizarán una evaluación y se convertirán en preconstituyentes porque existe la posibilidad de hacer reformas a la Constitución Política del Estado. El planteamiento es abrir la Constitución Política del Estado para anular la elección de jueces mediante votación. De darse un juicio de responsabilidades contra magistrados, el proceso se desarrollaría en la Asamblea Legislativa. La Cámara de Diputados hace de acusador o fiscalía y el Senado de juzgado.