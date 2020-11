Romero: No voy a polemizar con delincuentes





25/11/2020 - 07:57:00

Página Siete.- El exministro de Gobierno Carlos Romero dijo ayer que no responderá a “delincuentes”, refiriéndose a los pedidos de expulsión de un grupo del Movimiento Al Socialismo (MAS) al ser acusado de traición a ese frente político durante la crisis de 2019. “Consulten con dirigentes del MAS, ¿no?, no voy a responder y menos polemizar con delincuentes”, sostuvo escuetamente la exautoridad del gobierno de Evo Morales en un breve contacto telefónico con Página Siete, al que cortó rápidamente. Romero indicó que no se puede decir que el MAS hubiera decidido expulsarlo de sus filas e invitó a que se haga la consulta con la dirigencia del MAS. Este medio intentó comunicarse con el vicepresidente del MAS, Gerardo García, sin embargo, no respondió las llamadas. No obstante, el diputado del MAS Rolando Cuéllar dijo que el bloque Oriente de Santa Cruz determinó el martes la expulsión del exministro de Gobierno del partido. “En Santa Cruz, el bloque Oriente, los Interculturales, las Bartolinas y las organizaciones sociales dieron una conferencia de prensa ratificando la expulsión del señor Carlos Romero (…) por traición al proceso de cambio y al compañero Evo Morales”, afirmó Cuéllar. Sostuvo que las organizaciones sociales asumieron esa determinación porque “mientras el gobierno transitorio perseguía ministros y había persecución política, el señor Carlos Romero se campeaba en la ciudad de La Paz con apoyo de (la entonces presidenta Jeanine) Añez y Arturo Murillo”. Por su parte, el dirigente de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Fsutc) de Santa Cruz, Marcos Miranda, indicó que la expulsión de Romero será analizado en el congreso campesino, que se reprogramó para el 14 y 15 de enero de 2021.