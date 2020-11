Karina Liliana Serrudo asume la presidencia de la Aduana





24/11/2020 - 18:11:42

La Paz, (ABI).- El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, posesionó este martes a Karina Liliana Serrudo Miranda como nueva presidenta ejecutiva interina de la Aduana Nacional, quien se comprometió a luchar contra el contrabando y la corrupción en la institución. "Asumimos el firme compromiso de proteger la producción local, luchando de manera efectiva contra el contrabando en coordinación de las Fuerzas Armadas, la Policía y el Ministerio Público (...); por ello, no se va permitir hechos de corrupción al interior de la institución, pues me encuentro comprometida con los valores éticos y morales que proclama nuestra Constitución", dijo la nueva autoridad. Serrudo dijo que también se trabajará para devolver a la Aduana la institucionalidad y se continuará con el proceso de modernización y transparencia, como era antes de noviembre de 2019, pues luego del golpe gestado por Jeanine Áñez, hubo una debacle institucional. "Lamentablemente, nuestro país ha pasado por una debacle institucional y económica debido al saqueo de los recursos públicos practicado durante 11 meses del gobierno ilegítimo (de Áñez) que poco o nada han cuidado lo construido, en el marco del modelo económico social, productivo, comunitario, instaurado en nuestro país", dijo Serrudo. Cuestionó que durante esos 11 meses, la Aduana fue utilizada solo para beneficio de pequeños grupos de poder y no así para la sociedad en su conjunto. Agregó que se trabajará también en coadyuvar a la producción nacional. Serrudo, nacida en Tarija y abogada de profesión, fue gerente de Impuestos Nacionales de Sucre, trabajó como Jefe Jurídico de Cobranza Coactiva y tiene amplia experiencia en temas de tributación y gestión pública. En tanto, el Ministro de Economía dijo que la entidad aduanera deberá trabajar para modernizar todos los procesos para hacer de esta institución una entidad que sirva al país. "Haremos preservar los derechos que tienen las bolivianas y los bolivianos de transportar y preservar sus mercancías por las puertas de Aduana, pero de forma legal, protegiendo ante todo a la industria nacional, luchando contra la corrupción y sobre todo con transparencia", explicó Montenegro.