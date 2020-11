Copa seguirá su proceso contra el Ministro de Gobierno por agredirla psicológicamente en el Senado





24/11/2020 - 14:40:35

Erbol.- La expresidenta del Senado, Eva Copa, anunció este martes que, si bien respeta la designación del gabinete, continuará con el proceso que tiene en contra del actual ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en el marco de la Ley 348. El caso se remonta al 2019, cuando Eva Copa asumió la presidencia del Senado, reemplazando a Adriana Salvatierra, quien tenía a Del Castillo como Oficial Mayor en la Cámara Alta. Copa apartó del cargo a Del Castillo y lo acusó de hostigarla y agredirla psicológicamente, por lo cual lo denunció en el marco de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Del Castillo, por su parte, interpuso un amparo contra la senadora para ser restituido bajo el principio de inamovilidad laboral, dado que su pareja estaba en gestación. Este martes, Copa manifestó que respeta la designación del Ministro, sin embargo, ella continuará con el proceso que inició, “como corresponde”. “Personalmente yo continúo con mi proceso porque no puedo echarme para atrás, porque soy mujer y porque no puedo permitir que haya violencia contra las mujeres”, afirmó la expresidenta del Senado. Recalcó que ella no puede cuestionar la decisión del Presidente y Vicepresidente para su gabinete. “Pienso que han elegido a los mejores hombres y mujeres para que lo acompañen, pero este es un tema más personal”, dijo. Su candidatura Eva Copa ratificó que estaría agradecida si se la toma en cuenta como candidata a Alcaldesa de El Alto, pero dejará la decisión a la reunión que convocará el presidente del MAS, Evo Morales, para definir postulaciones.