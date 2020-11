Encuentran extraña escultura metálica brillante en medio del desierto de Utah





24/11/2020 - 11:56:08

Funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Utah (EE.UU.) han encontrado un misterioso monolito metálico brillante en medio del desierto, mientras ayudaban a oficiales de la División de Recursos de Vida Silvestre el miércoles con el conteo de borregos cimarrones en una zona remota de la región. El descubrimiento se llevó a cabo desde el aire, cuando los trabajadores estatales estaban a bordo de un helicóptero y divisaron algo extraño. Tras una inspección más cercana, los funcionarios se dieron cuenta de que era un monolito de metal que se había instalado en un área aislada entre las rojizas rocas. "Uno de los biólogos es quien lo vio y simplemente volamos directamente sobre él […] Él estaba como, '¡Espera, espera, espera, date la vuelta, date la vuelta!' Y yo estaba como: '¿qué?' Entonces, él dijo: 'Hay una cosa allá atrás, ¡tenemos que ir a verla!'", comentó el piloto Bret Hutchings a medios locales. Posteriormente, las autoridades publicaron fotografías y videos de su personal maravillado con el objeto, cuyas dimensiones se estiman entre 3 y 3,6 metros de altura. Por medio de un comunicado, el Departamento mencionó que no se revelará la ubicación del monolito porque se encuentra en un área "muy remota" y temen que las personas puedan requerir rescate si intentan llegar al sitio por su cuenta. Hutchings agregó que incluso pensaron que la estructura era algo que la NASA había colocado en el lugar. No obstante, al acercarse notaron que el monolito al parecer no tenía ningún propósito y consideran que pudo ser creado por algún artista. "Ha sido lo más extraño que me he encontrado en todos mis años de vuelo", concluyó el piloto. No obstante, la institución recordó a la ciudadanía que "es ilegal instalar estructuras u obras de arte sin autorización en terrenos públicos administrados por el Gobierno federal, sin importar de qué planeta sea". 'Who Does This Kind of Stuff?' Mystery Metal Monolith Discovered in Utah Desert. via @Storyful pic.twitter.com/LNNUccFORQ — David Clinch (@DavidClinchNews) November 24, 2020