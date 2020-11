Gobierno advierte con juicio de responsabilidades a consejeros de Magistratura si no dan un paso al costado que permita una reforma judicial





24/11/2020 - 10:04:02

La Paz, (ABI).- El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que se puede iniciar un juicio de responsabilidades en contra de los consejeros de la Magistratura si éstos no dan "un paso al costado" y, de ese modo, facilitar las urgentes reformas judiciales. "Si no tenemos decisiones patrióticas de estos consejeros que den el paso al costado y decidan de una vez dejarnos encarar la reforma judicial, vamos a tener que iniciar juicio de responsabilidades. Espero que no sea necesario (llegar a ese extremo) y den el paso al costado", dijo Lima, en entrevista con Cadena A. La autoridad indicó que los consejeros no designaron a 151 jueces durante al menos un año, un aspecto que profundizó la crisis en ese órgano del Estado. Agregó que los consejeros, así elijan a los jueces durante esta semana, el año que perdieron los bolivianos en sus vidas, en su patrimonio y en su libertad ya no tiene reparación, por lo que "el inicio de un juicio de responsabilidades es inminente". Además, "ya tienen ellos un juicio iniciado en la Asamblea y el Ministro de Justicia va iniciar un juicio de responsabilidades si no da un paso al costado y esa es la decisión política que se ha asumido (...) porque no podemos tolerar más, (...) hablar de 151 jueces no designados durante un año no es admisible y algunas (otras) acefalías hasta de más de un año, estamos hablando de una situación muy crítica y de mucha responsabilidad", insistió. Lima remarcó que a los consejeros se otorgó el poder para que hagan funcionar la justicia, pero no lo hicieron. "La oportunidad que (ellos) han tenido no es un mes, no es dos meses, han tenido tres años para sacarnos de esta crisis, (pero) en estos tres años la han profundizado más y esperar otros tres años para que terminen de enterrar el Poder Judicial creo que no es responsable y mi responsabilidad es denunciar estos hechos y tomar las acciones necesarias", puntualizó.