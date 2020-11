La Calancha: Juicio a Rada sigue trabado e investigan a tres policías





24/11/2020 - 08:38:35

Correo del Sur.- “Calancha no se olvida”, se escucha en Sucre cada 24 de noviembre. El reclamo de justicia por los tres muertos y cientos de heridos en la defensa de la Capitalidad Plena, sigue haciendo eco 13 años después de los hechos. Mientras, el juicio de responsabilidades del que fue liberado Evo Morales, sigue durmiendo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Fiscalía General no exige la autorización de juicio para el exministro de Gobierno, Alfredo Rada, pero sí ordenó que tres exjefes policiales sean procesados. Pasaron tres fiscales generales en estos 13 años, Mario Uribe (+) que presentó el requerimiento acusatorio, Ramiro Guerrero y ahora Juan Lanchipa. Ninguno activó un reclamo ante el Parlamento para la autorización de juicio de responsabilidades contra Rada. El fiscal anticorrupción de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, Daniel Fernández, informó a CORREO DEL SUR que el 12 de noviembre de 2019, la Fiscalía General del Estado emitió un proveído para el inicio de investigación en contra de los exjefes policiales Jorge Espinoza Salinas, Miguel Humberto Vásquez y Jorge Galván Flores, por los delitos de genocidio en forma de masacre sangrienta, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y favorecimiento a la evasión. Explicó que actualmente la investigación preliminar está en manos de la comisión de fiscales anticorrupción que realizó algunos actuados y pidió la ampliación de la misma por 60 días, hasta diciembre, cuando emitirá su resolución. Las víctimas no reconocen la competencia de la Fiscalía Departamental en este caso y esperan la autorización de juicio de responsabilidades contra altas autoridades del Gobierno de Morales y por eso plantearon un incidente de corrección procesal que será resuelto este jueves. “El Ministerio Público tiene la obligación de seguir con la investigación, con o sin la participación de la víctima, es una obligación establecida por ley, no podemos eludir”, aseguró Fernández. El fiscal Efraín Arancibia señaló que la comisión de fiscales está dentro de plazo de 60 días para la investigación preliminar y podría emitir una resolución en diciembre; dijo que los 13 años transcurridos después de los hechos no son un óbice para la investigación. El fiscal Daniel Cruz complementó indicando que el Ministerio Público está convocando a los denunciados para que presten su declaración informativa, una vez identificados y notificados. Dijo que el Ministerio Público todavía se encuentra analizando si corresponde solicitar una medida cautelar para los denunciados.



Salame pide a la Asamblea activar el juicio especial La senadora por Comunidad Ciudadana (CC), Silvia Salame, envió ayer, lunes, notas al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca y a la presidenta de la Comisión de Constitución, Virginia Velasco, solicitando el tratamiento del juicio de responsabilidades en el caso de La Calancha. En su nota, Salame refiere que en 2008, los familiares presentaron denuncias penales contra del entonces presidente Evo Morales, sin embargo, el fiscal general Mario Uribe, la rechazó y presentó requerimiento acusatorio en contra del ministro de Gobierno, Alfredo Rada y tres jefes policiales. “En ese entendido y al cumplirse 13 años de los luctuosos hechos, en mi calidad de senadora (…), solicito a su autoridad retomar este juicio, emitiendo de una vez el informe conclusivo para determinar el juicio de responsabilidades a estas exautoridades”, señala la parlamentaria.



Juan Cardozo: Seguimos frustrados por falta de justicia Juan Cardozo, hermano mayor de José Luis Cardozo –una de las tres víctimas mortales de los luctuosos hechos de La Calancha–, cuyo primer fallecido se registró el 24 de noviembre de 2007, señaló en entrevista con Correo del Sur Radio FM 90.1, que si en los 13 años el Gobierno del MAS con Evo Morales a la cabeza no hizo nada para esclarecer este hecho, menos se lo hará ahora. “Cada año, cada que llegan estas fechas, seguimos frustrados, con impotencia de no poder hacer nada”, aseguró. Recordó que José Luis falleció el 26 de noviembre, producto del disparo de un arma de fuego letal en la cabeza. El impacto lo recibió el 24 en la noche, estuvo en terapia intensiva y falleció el 26. Cardozo dijo que con la caída de Morales tenían la esperanza de acelerar el juicio de responsabilidades pero, con el retorno del MAS, “otra vez tenemos que sufrir la impotencia de no encontrar justicia”. El activista Jamil Pillco, anunció que este martes habrá una concentración en la plaza 25 de Mayo que se dirigirá al cementerio general donde a los pies de los “héroes de La Calancha” se celebrará una eucaristía. David Soliz, uno de los heridos de La Calancha, reclama justicia, porque producto de una bala en la cabeza quedó con serias secuelas que le dejaron dos años en cama. “Estaba luchando por la capitalía, no quería que se lleven la capitalía; estaba en El Tejar (el 24 de noviembre) y me vine a Sucre a las 2:00 y recibí un disparo de arma de fuego en la cabeza, estaba inconsciente, pude recapacitar después de diez días en coma”, sostuvo.