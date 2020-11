Necesidad e intereses son pólvora en conflictos por canastas escolares





24/11/2020 - 08:35:03

Opinión.- Bloqueos, instituciones tapiadas, pedidos de renuncia y agresiones han sido las acciones registradas en torno al pedido de la entrega de canastas escolares en los municipios de Cochabamba, Sipe Supe y Mizque. En Mizque, el problema se resolvió este lunes. En Sipe Sipe prevén firmar contratos hoy. Y en Cochabamba se vuelve a invitar a empresas proveedoras de productos. Sin embargo, al margen de solo pedidos para cumplir con la entrega ante la necesidad de las familias, perecen existir otros móviles, que tendrían relación con intereses políticos. Ante estos conflictos, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Lazcano, fue enviado como mediador al departamento. Por su lado, el representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, viajó a Mizque. COCHABAMBA Un bloqueo de padres de familia en la zona sur de Cochabamba. Este lunes, padres de familia tapiaron oficinas de Recaudaciones de la Alcaldía, en la acera este de la plazuela Colón, y también bloquearon en distintos puntos de la ciudad. La movilización y protesta fue en rechazo a al cambio de productos de la canasta escolar y por el retraso en la entrega. El conflicto derivó incluso en gasificación, y la Policía reportó heridos. Luego, hubo una reunión en la unidad educativa 8 de Mayo. Participaron el alcalde suplente temporal, Iván Tellería, el Viceministro, secretarios municipales y padres de familia de Cercado I y Cercado II. El tema principal fue “el arroz”. La Alcaldía explicó que no existía el suficiente stock para la entrega; que de 85 mil quintales necesarios solo había 45 mil. Los papás rechazaban todo argumento; hubo momentos de tensión e incluso amenazas de no permitir la salida de las autoridades del lugar; el Viceministro salió en medio de algunos empujones. Los padres de familia expusieron desconfianza hasta en el manejo de los recursos. Algunos manifestaron que se buscaba reducir presupuestos. Lazcano manifestó que hubo “una pequeña intransigencia sobre la cantidad de arroz”, pero que buscan que el tema se resuelva. Representantes de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) tuvieron que acudir a explicar la situación y que no cuenta con el producto sino hasta dentro de 90 días. Luego de varias horas de reunión, se determinó volver a hacer una invitación a las empresas interesadas en la dotación. “Esperemos tener respuesta a más tardar hasta el día miércoles”, dijo el alcalde Tellería anunciando la firma de contratos. “Debo explicar a la población que está garantizada la canasta escolar. El municipio va a cumplir”, aseguró. La secretaria de Desarrollo Humano de la Alcaldía, Jenny Rivero, detalló que las canastas estudiantiles incluirán dos arrobas de arroz, una arroba de azúcar, un bidón de aceite de 4.5 litros, y un kilo de leche. Recalcó que las empresas que se presenten deben poder hacer la entrega en el tiempo estipulado. Sin embargo, los padres de familia de la Red-26 anunciaron que mantendrán sus medidas de presión hasta lograr la firma del contrato. SIPE SIPE En el municipio de Sipe Sipe existe un cuarto intermedio en las movilizaciones que en días anteriores se expusieron con bloqueos de la carretera al occidente y hasta con retención de la Alcaldesa, quien necesitó atención médica. Los problemas en Sipe Sipe también pueden vincularse a la falta de Gobernabilidad. Pese a una mayoría del Movimiento Al Socialismo, partido de la Alcaldesa, en el Concejo, no es garantía de trabajo coordinado. Ante el conflicto por las canastas escolares, el viceministro Lazcano acudió este lunes hasta el municipio. Sin embargo, las empresas no pudieron cumplir con todos los documentos; pero, la convocatoria termina este martes, y se prevé que hoy se firmen los contratos. La representante de los padres de familia Eva Rodríguez manifestó que “el jueves los productos estarían llegando al municipio; y a partir del viernes, ya se iría entregando a las diferentes unidades educativas, según el cronograma realizado”. MIZQUE En el caso de Mizque, el sector movilizado determinó en un ampliado, el viernes, exigir la renuncia del alcalde de ese municipio. Este lunes, el delegado Defensorial Cox se reunió junto a autoridades con los padres de familia, para escuchar también la versión de mujeres que fueron agredidas, cuando mineros destapiaron la Alcaldía usando dinamitas. También llegaron mineros ayer. Todos participaron de una mesa de diálogo, y llegaron a una solución. Cox explicó los alcances del acuerdo para que la Alcaldía de Mizque disponga de 347.524 bolivianos para las canastas familiares, con respaldo de un informe técnico legal aprobado por el Concejo. Además, acordaron detener acciones legales en contra de los padres de familia que asumieron la determinación de mantener una vigilia para cerrar la alcaldía de Mizque. Ambos sectores en conflicto pidieron garantías. Se conoció que en las movilizaciones participarían los mismos sectores que hace un año pedían la renuncia del Alcalde mizqueño.