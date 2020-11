Cochabamba y La Paz, primeras regiones que se alistan para conservar la vacuna





24/11/2020 - 08:03:51

Página Siete.- Cochabamba y La Paz son los dos primeros departamentos que preparan las instalaciones y condiciones para recibir la vacuna contra la Covid-19. En la primera región, el Sedes elabora un plan que va desde la adquisición de una cámara fría hasta la ampliación de su área del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). En la segunda, las autoridades locales ya alistan un plan estratégico. “Iniciamos las gestiones para la adquisición de una cámara fría de 40.000 litros de capacidad para almacenar las vacunas”, dijo a Página Siete el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba, Yercín Mamani. Según la autoridad local, el Sedes no cuenta con medio millón de bolivianos, monto que es “el valor de la cámara”. Explicó que esa compra no estaba incluida en el Plan Operativo Anual (POA) y por eso ahora la entidad gestiona recursos con una ONG y el Gobierno. “No queremos que nos agarre desprevenidos, porque si se hace un mal manejo de la vacuna, (la aplicación) sería en vano”, dijo. De acuerdo con Mamani, la cámara para garantizar la cadena de frío es grande, ya que mide 4x3 metros. Por eso, el Sedes decidió ampliar la sala donde se instalará el equipo. “Demolimos el muro de (las oficinas) del PAI para que la cámara ingrese en ese espacio”, explicó. En la actualidad, Cochabamba cuenta con dos cámaras similares, una que funciona bien y la otra que está arruinada. “Hacemos arreglar este equipo para que tenga funcionalidad”, agregó. Según Mamani, el Sedes hace todas las gestiones para que el departamento cochabambino no se encuentre “desprevenido” y esté listo para cuando la elaboración de la vacuna concluya y se inicie la distribución de las dosis en el mundo. En la actualidad, 174 laboratorios apuran sus fases de prueba para que las vacunas reciban el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Luego, las dosis serán distribuidas a nivel mundial. Del total de laboratorios, 10 ya se encuentran en fase tres (realizar la prueba en poblaciones grandes): la de Oxford, de Reino Unido, Moderna de Estados Unidos y Sinovac de China, entre otros. Mamani explicó que esa fase concluirá en diciembre y se espera que la OMS otorgue el visto bueno para que en enero se produzca en masa. Y entre febrero y marzo se realizará la distribución de la dosis al mundo y de forma equitativa. “Queremos tener todo listo para ese momento”, apuntó la autoridad de salud de Cochabamba e indicó que algunas vacunas requieren de condiciones especiales para el mantenimiento correcto de las dosis. Por eso, las autoridades locales realizan las averiguaciones para saber qué tipo de cámara se requiere para guardar las dosis. Además, el director del Sedes cochabambino explicó que de forma adicional realizan las gestiones con el Gobierno para conseguir un carro frigorífico, equipo clave para la distribución de las vacunas. “Vemos la parte logística para que no nos agarren desprevenidos porque se calcula que hasta diciembre todos los laboratorios concluirán la vacuna en fase tres”, dijo Mamani. En el departamento de La Paz, el director del Sedes, Ramiro Narváez, aseguró que los responsables de la unidad de epidemiología y del PAI realizan un análisis sobre cuál es la situación actual y cuáles son los requerimientos para el manejo de las vacunas. Narváez indicó que los técnicos del Sedes paceño verán “todos los aspectos referidos a la capacidad de almacenamiento, la cadena de frío, la logística de almacenamiento y el plan de dispensación”. La autoridad departamental de La Paz explicó que una vez se concluya este trabajo de diagnóstico, la institución de salud hará conocer qué aspectos se fortalecerán para garantizar la vacuna a la población. En el caso de Santa Cruz, el jefe de la unidad de epidemiología del Sedes cruceño, Carlos Hurtado, aseguró que por el momento no se abordó el tema. “Aún no concluyó la investigación para saber si las vacunas son útiles”, dijo. Además, explicó que en la actualidad las autoridades locales trabajan en un plan para atender una posible segunda ola de la Covid-19. Pfizer necesita -70 grados Celsius La vacuna Pfizer-BioNTech debe mantenerse a alrededor de -70 grados Celsius mientras se transporta. Eso es 50 grados Celsius más frío que cualquier otra vacuna que se use actualmente, de acuerdo con CNN. Carlos Neuhaus, miembro del Comando Vacuna de Perú, dijo que Pfizer proveerá los equipos de frío necesarios para la conservación y traslado de la vacuna. Moderna: equipos de farmacias Moderna informa que su vacuna se puede guardar en congeladores que normalmente se encuentran disponibles en farmacias y en un refrigerador durante 30 días. Pero es probable que haya menos dosis de la vacuna de Moderna que de Pfizer disponibles durante el próximo año. Los ensayos de fase 3 demostraron que tienen una efectividad del 95%. Pfizer: cantidades de hielo seco Pfizer planea enviar hasta 1.300 millones de dosis el próximo año, lo que requiere una gran cantidad de hielo seco (dióxido de carbono en forma sólida a alrededor de -78 grados Celsius) y muchas cajas isotérmicas. Las cajas tienen capacidad para 975 viales (4,875 dosis) y se pueden rellenar con hielo seco hasta por 15 días de almacenamiento. Sputnik V necesita -18 grados Celsius La vacuna rusa (denominada Sputnik V) requiere la temperatura de conservación en -18ºC, según medios. Varias vacunas que se están investigando no requieren de un sistema de congelación a muy bajas temperaturas. Además, hay compañías que ya trabajan para estabilizar las moléculas en investigación a temperaturas más altas, con métodos como podría ser la liofilización.