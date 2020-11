Asamblea sesiona para legalizar cargos de Arce y Choquehuanca





24/11/2020 - 07:34:04

Página Siete.- La Asamblea Legislativa sesionará este martespara dar legalidad al mandato de Luis Arce y David Choquehuanca porque la ley sancionada en el anterior periodo constitucional no fue promulgada por Jeanine Añez. Los actuales mandatarios tomaron posesión de sus cargos con una ley que sólo estaba sancionada y ahora prevén modificar esa norma y legalizar de ese modo su mandato. La ley sancionada fue derivada del Legislativo al Ejecutivo el 27 de octubre y contenía dos artículos, el primero que ratifica los resultados que había emitido el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que daba como ganador a Luis Arce con más del 50% de los votos, y el segundo fijaba la fecha de toma de juramento de las nuevas autoridades el 8 de noviembre.



Es por esta razón que se convocó para hoy a las 14:30 la segunda sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa para el “tratamiento de las observaciones del Órgano Ejecutivo a la ley sancionada de proclamación del Presidente y Vicepresidente”. En la carta enviada al vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, el Ministerio de la Presidencia formula que se elimine la fecha de posesión de los mandatarios y que la ley tenga un solo artículo: “Con relación al artículo 2 de la ley sancionada, al haberse cumplido la finalidad para el que fue redactado, conforme lo manifestado anteriormente, el mismo debe suprimirse de la redacción de la presente ley”. Por lo que el artículo único que propone el Ejecutivo es el siguiente: “...ratifíquese el juramento y posesión realizados por la Asamblea Legislativa Plurinacional proclamándose como presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia al ciudadano, Luis Alberto Arce Catacora, y vicepresidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia al ciudadano, David Choquehuanca Céspedes”. La diputada de Comunidad Ciudadana Laura Nayar dijo que no está de acuerdo con la modificación de dicha ley y que hoy se dará a conocer un pronunciamiento oficial como bancada. Asimismo, el jefe de bancada de esta fuerza política en Diputados, Carlos Alarcón, adelantó que el presidente de este partido, Carlos Mesa, estará presente en la emisión del pronunciamiento. Uno de los argumentos que explica el Ejecutivo para modificar la ley es que al inicio de cada periodo constitucional, se promulga una Ley de Proclamación (la última fue la Ley 651 de fecha 20 de enero de 2015 que proclamó a Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, respectivamente), pero esta vez apela a que por “el golpe de Estado” no hubo ese procedimiento. “El periodo constitucional señalado anteriormente fue interrumpido por el golpe de Estado en contra de la democracia, perpetrado por políticos fascistas, que atemorizaron al pueblo boliviano”, señala otra parte de documento. La diputada Nayar indicó que hubo un gobierno constitucional y legítimo que estuvo amparado en el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas y la Unión Europea. “Tenemos que resaltar que hubo un fraude (electoral) y no fue un golpe de Estado, la tesis que maneja del MAS es un golpe, pero nosotros estamos amparados en los estudios de las distintas organizaciones internacionales”.