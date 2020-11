Encuentran en Creta una extraña criatura de 4 patas, sin pelo y nadie sabe qué es





23/11/2020 - 20:02:26

Una extraña y desconocida criatura fue encontrada en Creta, la isla más grande de Grecia. Apareció en medio de los escombros que dejó un fuerte temporal que desbordó el río de Gournes y produjo inundación. Usuarios en las redes sociales dijeron que parecía varios animales, como un perro, un cerdo o una foca, pero claramente no es ninguno de esos. También se apuntó que se trata de un hipopótamo, pero no es científicamente posible. La criatura tiene cuatro patas, carece de pelo, pero su cabeza tiene una rara forma, por lo que es difícil de asociarla a un animal conocido. El hallazgo en la playa griega desató un frenesí de discusión. Algunos lugareños indicaron que le tenían miedo y otros que sintieron curiosidad por saber de dónde vino. Un experto ofreció una posible solución al misterio, aunque la especie aún no ha sido identificada mediante pruebas genéticas. Petros Lymperakis, curador de vertebrados en el Museo de Historia Natural de Creta, dijo que la criatura posiblemente sea, increíblemente, un tejón. Explicó que el animal parece haber perdido su cabello después de estar en el agua por un largo tiempo, lo que también hizo que se hinchara y adquiriera su aspecto espeluznante, según lo informado por el diario británico The Sun.