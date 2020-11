Finalmente Donald Trump habilitó la transición presidencial de Joe Biden a través de la agencia GSA





23/11/2020 - 19:47:19

Infobae.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que habilitó la transición presidencial con Joe Biden. El anuncio llegó minutos después de que la agencia federal encargada del traspaso de mando (GSA, por sus siglas en inglés) indicara que asignaría al presidente electo los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso. En una publicación en su cuenta de Twitter, Trump dijo que si bien continuará con sus estrategias legales para revertir el resultado, recomendó a la GSA que y a su equipo que “hagan lo que haya que hacer con respecto a los protocolos”. “Continuaremos luchando y creemos que prevaleceremos. Sin embargo, teniendo en cuenta que es lo mejor para nuestro país, recomiendo a Emily (Murphy, titular de la GSA) y su equipo que hagan lo que haya que hacer con respecto a los protocolos iniciales, y le he dicho a mi equipo que hagan lo mismo”, expresa la publicación del mandatario. Considerando la reticencia de Trump a reconocer el resultado, el rol de Murphy había quedado en el centro del debate público: su determinación formal no es solo un indicador clave de la posibilidad de avanzar con el proceso, sino que también libera fondos necesarios para llevarlo a cabo. En efecto, Murphy indicó al final de su misiva que el equipo de Biden -que había recurrido a pedir donaciones para afrontar los costos relacionados- tendrá disponibles USD 7.3 millones que saldrán de las arcas públicas. Murphy también hizo referencia a las tensiones generadas -especialmente en la facción demócrata- durante el tiempo transcurrido entre el momento en el que Biden fue proclamado ganador por las grandes cadenas televisivas y su declaración de este lunes: “Dediqué buena parte de mi vida adulta al servicio público y siempre he buscado hacer lo correcto. Por favor sepan que llegué a esta decisión de manera independiente y en base a la ley y la información disponible”, expresó. Y agregó: “Nunca fui presionada, directa o indirectamente, por ningún funcionario del Poder Ejecutivo sobre el momento de anunciar mi decisión. Para ser clara, no recibí ninguna indicación para retrasar la determinación. Sí recibí, no obstante, amenazas en línea, por teléfono y por correo. A mi seguridad, mi familia, mi personal y aún a mis mascotas, en lo que fue un esfuerzo para coaccionarme a anunciar esta decisión prematuramente”.