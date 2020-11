Gobernación crueña analiza descartar la libre circulación desde el 1 de diciembre como se había anunciado





23/11/2020 - 17:03:51

El Deber.- La posibilidad de circulación irrestricta a partir del 1 de diciembre en Santa Cruz parece descartarse. El gobernador Rubén Costas anunció este lunes que mucho tiene que ver con la falta de conciencia ciudadana de no cuidarse, ni cuidar a los demás en el último tiempo. “Tengo que lamentarlo y decirlo enfáticamente que vamos a tener que endurecer las medidas, que las posibilidades que dijimos el viernes pasado en el COED (Comité Operativo de Emergencia Departamental) de que desde el 1 de diciembre la circulación pueda ser irrestricta y ya no hasta la medianoche, hay que pensarla y repensarla muy bien”, afirmó la autoridad. Argumentó el anuncio indicando que las personas han descuidado las medidas de bioseguridad, clave en la prevención para evitar el contagio del coronavirus. “Lo que está pasando en el mundo parece que no concientiza. Han llegado a estado de sitio en Bélgica, España y Reino Unido”, recordó. Costas dijo que la población se relajó durante la campaña política pasada, por lo que en estos días ha comenzado a subir los casos de contagios. Espera que en la campaña de las elecciones subnacionales no se politice la pandemia. “Tomemos conciencia antes de pensar en la política, en las elecciones y prioricemos la vida”, dijo. Santa Cruz es el departamento más afectado por el coronavirus. Hasta el domingo 22 de noviembre, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) reportó 780 casos activos, cuatro nuevos positivos (44.654 en total) y dos decesos (4.380 en total).