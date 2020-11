Costas: Que la convocatoria del Comité no sea un canto a la bandera por los partidos políticos





23/11/2020 - 16:54:21

Santa Cruz.- “Ya ha habido estas convocatorias en anteriores elecciones que han sido un canto a la bandera, en la anterior elección nacional la única que se bajó de la candidatura fue Jeanine Añez (…) que no sea después dejarlos a los partidos políticos y decirles bueno ya los convoqué, los llamé, cumplí mi parte, creé una expectativa… ahora arréglensela”, dijo el gobernador Rubén Costas ante el pedico cívico de unificar una candidatura. Costas confirmó que Demócratas siempre va a estar dispuesto a participar ante las convocatorias del Comité Cívico por el respeto a la representabilidad del gobierno moral de los cruceños, motivo por el cual tendrán participación en la convocatoria a la unidad para las elecciones subnacionales, aunque no precisamente por intermedio de su persona porque tiene agendada una serie de inauguraciones de obras en las provincias, como en Guarayos. Expresó su deseo de que la oposición, de una vez por todas pueda articular una alianza, aspecto que le parece positivo porque es una demanda de la ciudadanía. Ante ello puntualizó dos aspectos. El primero que ya ha habido estas convocatorias en anteriores elecciones y han sido un canto a la bandera, como en la anterior elección nacional, cuando la única que se bajó fue la candidata de Juntos y entonces presidenta Jeanine Añez; el otro, es proponer una metodología para que los candidatos asuman cuál va a ser un modelo para que alguien se baje y cuáles serán los candidatos que aglutinarán a esos partidos, no solo de alcaldes y gobernador, sino también de asambleístas y concejales de todo el departamento. “¿El Comité hará una encuesta de todos los hipotéticos candidatos para decirnos estos son los más evaluados, los más votados, y el Comité los persuadirá para que puedan ceder por el bien mayor?, interrogó. Ante esta situación difícil, Rubén Costas argumenta que la unidad no solo se define con convocatoria ni con decretos ni ordenanzas, sino que tiene que haber una metodología para ello, y tanto como presidente de Demócratas, y como ciudadano, aseguró que está dispuesto a ceder ante cualquier situación si es que el ente cívico tiene alguna estructura o medida adecuada que pueda convencer a toda la población. “Yo quisiera saber si todos los partidos políticos están decididos a que haya una sola candidatura, esa es una realidad y para eso, por responsabilidad, esperaremos la metodología y decisión que propone el Comité para analizar (…), pero que no sea después dejarlos a los partidos políticos y decirles bueno ya los convoqué, los llamé, cumplí mi parte, creé una expectativa… ahora arréglensela”, analizó, refiriéndose al Comité como ente rector articulador.