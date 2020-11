COB: Este no es un gobierno resentido, vamos a encontrar la reconciliación cuando se dé justicia





23/11/2020 - 16:33:39

Erbol.- Tras la instalación del Grupo de Expertos Interdisciplinarios de la CIDH para investigar los hechos de 2019, el líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, expresó que se hallará el camino de la reconciliación cuando se haga justicia con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos registradas durante el conflicto. “Este no es un gobierno resentido que va a buscar venganza, sino al contrario es un gobierno que le ha dado paz y tranquilidad al pueblo boliviano y asimismo es un gobierno de reconciliación”, dijo Huarachi en el acto realizado en la Cancillería. Aclaró, sin embargo, que “eso no implica que el pueblo, tanto las víctimas, como los familiares no pidan justicia. ¿Cuándo vamos a encontrar la paz, la reconciliación? Cuando se dé la justicia”. El máximo dirigente sindical considera que la comisión del ente interamericano debe establecer claramente lo que ha acontecido, puesto que considera que hubo persecución política en el conflicto pasado. “Creemos que en ese sentido hay que seguir hay que seguir trabajando, seguir apoyando”, expresó. Huarachi aseveró que tras el trabajo del Grupo de Expertos de la CIDH no se desatará una persecución política, sino justicia. Pidió sacarse esa idea de la mente.