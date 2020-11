Canciller: Nuestro sistema de administración de justicia no es creíble





23/11/2020 - 16:25:19

La Paz, (ABI).- El canciller Rogelio Mayta afirmó este lunes que se acudió a expertos internacionales para investigar las masacres y otros hechos violentos de 2019, porque el sistema de administración judicial de Bolivia no es creíble. "Nuestro sistema de administración de justicia no es creíble para los propios bolivianos y eso tenemos que aceptarlo con hidalguía", dijo Mayta, durante la suscripción de un protocolo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno para investigar los hechos violentos registrados entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Ahora, el canciller Mayta espera que ese espacio de neutralidad institucional permita a los bolivianos conocer objetivamente sobre lo que pasó durante los luctuosos hechos que se suscitaron durante la etapa pre y post electoral del año pasado, para identificar a los responsables con el fin de que sean sancionados y se repare a las víctimas. Precisamente, "eso está expresado en la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (de la CIDH que llegó en las últimas horas después de que) varias de las autoridades de este Gobierno hemos trabajado intensamente para viabilizar esa presencia de los expertos", señaló. El Grupo de Expertos Independientes tendrá un periodo de seis meses para emitir un informe de su trabajo investigativo y, en ese contexto, el Canciller ratificó también el compromiso del Estado boliviano con la defensa de los derechos humanos y con los tratados internacionales que los respalda. A partir de hoy se abre un periodo de seis meses para que realicen su trabajo. En ese marco, Mayta sostuvo que al momento de firmar este protocolo, el Estado boliviano, ratifica su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y con los tratados internacionales. Es así que "la instalación del Grupo de Expertos es un primer paso concreto y objetivo en la búsqueda de que las víctimas de los sucesos de 2019 encuentren justicia y también es un paso importante para que la sociedad boliviana pueda reconciliarse, más allá de discursos, de forma sustancial", puntualizó.