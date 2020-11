Ministro de Gobierno activa denuncia penal en contra de Marcel Rivas por uso político de Migración





23/11/2020 - 10:58:25

La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este lunes que el exdirector de Migración, Marcel Rivas, utilizaba esta institución del Estado para hacer persecución política, durante el régimen de Jeanine Añez, por lo que anunció la presentación de una denuncia penal en su contra. "Este señor ha utilizado la institución con fines políticos, utilizaba la institución de Migración para perseguir políticamente a varios sujetos de nuestra sociedad; de 1.061 alertas migratorias que había realizado, el 42% fue ilegal para perseguir a exfuncionarios, políticos, periodistas, diplomáticos e incluso empresarios", reveló Del Castillo, durante una conferencia de prensa. La autoridad enfatizó que las instituciones del Estado ya no pueden ser usadas para perseguir a las personas que piensan distinto. "Por eso, hoy estamos presentando una denuncia penal en contra del señor Marcel Rivas por uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes; creemos que los bolivianos no tenemos que pedir permiso para abandonar nuestras fronteras con fines turísticos, de trabajo o cualquier otro fin", manifestó. Remarcó que los bolivianos no tienen que pedir permiso a nadie porque son libres y por eso también ahora se busca sentar un precedente. Lo único que queremos es "que las instituciones cumplan su deber, no podemos recaudar dinero para el Estado y contratar funcionarios para que nos persigan", puntualizó la autoridad. El fin semana, un juzgado determinó la detención preventiva de Rivas, en la cárcel de San Pedro, por la salida ilegal de los exministros de Gobierno, Arturo Murilo, y de Defensa, Fernando López.