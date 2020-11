Alberto Fernández señala al FMI como corresponsable de la situación en Argentina





23/11/2020 - 10:26:31

Europa Press.- El presidente argentino, Alberto Fernández, ha afirmado este domingo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "es corresponsable" de la crisis que se produjo en Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri. "La primera vez que hablé con el Fondo, cuando era candidato a presidente, yo les expliqué que ellos eran corresponsables de lo que se estaba viviendo en la Argentina", ha señalado en una entrevista con Radio 10 recogida por la agencia de noticias argentina Télam. "Les recomendé que los últimos 11.000 millones de dólares que iban a darle al Gobierno de (Mauricio) Macri no se lo dieran porque se iban a fugar. Y eso ocurrió. El dinero que recibió el gobierno de Macri solo tuvo el propósito de permitir la salida de capitales especulativos que estaban en la Argentina", ha remachado. Además, Fernández ha defendido la gestión de su Gobierno. "Seguramente habremos hecho muchas cosas mal", ha afirmado en referencia a la intervención de la empresa agroindustrial Vicentin, luego revertida, pero ha destacado que el Gobierno nacional "ha logrado muchas cosas" en materia económica y social pese a la pandemia de coronavirus. "Hemos logrado muchas cosas. La más importante en términos económicos es un acuerdo con los acreedores privados que nos permite que la Argentina, al cabo de 10 años, deba 38.000 millones de dólares menos. Y además nos libera para que podamos invertir en desarrollo y no en pago de intereses de la deuda", ha destacado. En ese contexto, Fernández ha indicado que "el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es recomponer cuanto antes nuestro mercado interno" y que "partir de allí ver las oportunidades que hay: la Argentina tiene muchísimas oportunidades de inversión". El mandatario ha defendido también la importancia de la sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de Aporte Solidario de las Grandes Fortunas y reiteró que "es un aporte por única vez y no un impuesto". Los empresarios "tendrían que estar orgullosos de ayudar a una sociedad que los necesita en medio de una emergencia y la sociedad agradecida", ha argumentado. Igualmente ha destacado el "acierto" que supuso la estrategia frente a la pandemia. "La pandemia en sí y un serio problema con el sistema de salud pública en la Argentina, que había quedado absolutamente deteriorado", ha declarado. "Hasta el Ministerio de Salud había desaparecido. Tuvimos que utilizar esos primeros meses de cuarentena un poco más estricta para poner en orden el sistema sanitario argentino", ha apuntado. En cuanto a su relación con su vicepresidenta y expresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, el presidente ha subrayado que "la toma de decisiones es mía, siempre es mía y en eso no hay dudas: en los aciertos y en los desaciertos". "Lo que pasa es que yo no olvido que somos una coalición, que yo respeto y dentro de la coalición hay una persona de la talla política de Cristina. Yo presto atención a estas cosas", ha aputnado. "El secreto de la coalición también es cuidar la susceptibilidad del otro, es cuidar que el otro se sienta parte de la coalición. Una de las cosas que creo falló en el Gobierno anterior al nuestro es que ellos hicieron una coalición y cuando llegaron al Gobierno, el Presidente dijo 'el Gobierno es de mi partido, no de la coalición'", ha argumentado.