Quiroga: Morales trata de convertir su cobarde huida de Bolivia en epopeya para salvar su vida





23/11/2020 - 08:48:09

Erbol.- El expresidente Jorge Tuto Quiroga observa que el expresidente Evo Morales trata de convertir su “cobarde huida” en noviembre del año pasado en epopeya por “salvar su vida” y el fraude electoral del año pasado. Morales en sus discursos políticos ante sus militantes en Cochabamba y Santa Cruz, negó que en las elecciones de octubre de 2109 haya existido fraude electoral, afirmando que al contrario fue víctima de un “golpe de estado”. Quiroga a través de su cuenta de twitter aseguró que Luis Arce Catacora hoy es presidente del Estado porque hubo fraude, porque Evo Morales renunció al mando de la nación y porque huyó del país. Sostuvo que en 2019 Evo Morales renunció, se anularon las elecciones generales, “huyó cobardemente y abandonó a sus hijos y seguidores”. En medio de la crisis del año pasado, Quiroga pidió al gobierno transitorio de Jeanine Añez otorgar salvoconducto para los hijos del expresidente quien en ese entonces se encontraba asilado en la ciudad de México. “Evo nos persiguió con saña y sin clemencia, incluyendo a familiares. Eso terminó y no se repetirá jamás. Hijos no son responsables de actos de políticos, ni de tiranos. Pido a Karen Longaric y Arturo Murillo seguridad y salvoconducto, si es necesario, para Eva Liz Morales” escribió Quiroga el 19 de noviembre a través de su cuenta de Twitter. Tras la salida de Evo Morales, unos 27 miembros del MAS solicitaron asilo en México, pero la entonces Canciller Karen Longaric negó persecución política del gobierno transitorio. El gobierno de Añez no extendió salvoconductos con la celeridad que pedían los exministros y excolaboradores del líder masista quien que retornó luego de un año de estar asilado entre México y Argentina.