Bolivia recibió en 20 años $us 16.493 millones en remesas





23/11/2020 - 07:53:05

La Razón.- El ingreso de divisas al país por concepto de remesas familiares alcanzó los $us 16.493 millones en el periodo 2000-2019. España, Estados Unidos y últimamente Chile son las principales naciones desde donde los migrantes bolivianos envían dinero a sus familias. Haciendo un análisis detallado de los datos publicados en el sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con base en la información del Banco Central de Bolivia (BCB), los envíos anuales de dinero por parte de los trabajadores bolivianos pasaron de $us 92 millones en el año 2000 a más de $us 1.300 millones durante las gestiones 2017, 2018 y 2019. Un dato llamativo es que desde 2007 los flujos de dinero de los connacionales superaron los $us 1.000 millones, excepto en 2010 cuando los envíos bajaron hasta los $us 939 millones debido a la profundización de la crisis financiera mundial, que afectó principalmente a Estados Unidos (EEUU), segundo país emisor de remesas hacia Bolivia. Pero, ¿qué impacto tienen las remesas en la economía familiar? El ingreso de divisas al país por parte de los trabajadores bolivianos ha contribuido a mejorar el nivel de vida de las familias receptoras. Así, los recursos que llegan del extranjero se gastan en el consumo de bienes y servicios tales como alimentos, vestimenta, educación, transporte, alquileres, salud, construcción, pero también en la adquisición de bienes suntuarios y bienes raíces, entre otros. Las regiones a donde llega el mayor flujo de remesas son Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, en ese orden. En 2019, el 41,9% de estos dineros fueron a parar a familias que viven en Santa Cruz, seguidas de las que residen en Cochabamba (32,2%) y La Paz (12,5%). El 13,4% de los recursos restantes van dirigidos a hogares de los otros departamentos del país, de acuerdo con los datos del Banco Central de Bolivia. La procedencia de las remesas coincide con los países donde más bolivianos en el exterior están concentrados, aunque no precisamente en el mismo orden de afluencia. Si bien España es el país desde donde más se envía dinero a Bolivia, éste no es el país que más inmigrantes bolivianos tiene. Según información del Censo de Población y Vivienda de 2012, publicado en 2014, el país que más inmigrantes bolivianos acoge en su territorio es Argentina, con 187.254; le siguen España con 116.732; Brasil, 64.675; Chile, 29.081, y Estados Unidos, con 20.610. Chile es un caso particular. En los últimos años se ha incrementado el número de compatriotas que han migrado a ese país. Uno de los factores para este crecimiento son los elevados salarios que se pagan en la nación vecina. Según datos a diciembre de 2019 del Departamento de Extranjería de Chile, en la nación trasandina residen 120.103 bolivianos, de los que el 70% trabaja en ciudades del norte chileno. Las regiones de Tarapacá y Antofagasta son las preferidas por los habitantes del occidente del país para migrar, debido a la cercanía con sus lugares de origen. Según testimonios de autoridades provinciales de Oruro y de algunos propietarios de empresas de transporte, los compatriotas viajan a esa nación por los altos salarios que se pagan, pese al elevado costo de vida. El salario mínimo en Chile está por encima de los $us 400. Hay jornales que se pagan entre $us 50 y $us 100. Incluso se llega a pagar hasta $us 200 por día cuando son oficios calificados, como el de mecánico. Pero, en general, la mayoría de los bolivianos se dedica a laborar en la construcción, agricultura, minería y como estibadores en los puertos del norte chileno. De acuerdo con los datos publicados en el sitio web datosmacro.expansión.com, con base en el informe de 2019 de la Organización Internacional para la Migraciones (OIM), dependiente de Naciones Unidas, Bolivia tiene 878.211 emigrantes, lo que supone un 7,74% de la población. En el ranking de emigrantes tiene un porcentaje de emigrantes medio, ya que está en el puesto 106 de los 195 del ranking de emigrantes.