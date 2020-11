Ferreira y Cronenbold son precandidatos del MAS para la Gobernación cruceña





22/11/2020 - 20:38:40

Santa Cruz, (ABI).- El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, anunció este domingo que Reymi Ferreira y Mario Cronenbold fueron nominados como los primeros precandidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS) para la Gobernación de Santa Cruz. "Hay dos precandidatos del MAS-IPSP para el Gobierno departamental, uno es Reymi Ferreira, ex ministro de Defensa, y el segundo es Mario Cronenbold, (...) seguramente habrá otros y habrá que escucharlos porque es un derecho de todos", dijo Morales en el ampliado departamental de partido que tuvo lugar en el municipio cruceño de Santa Cruz. El también ex presidente del Estado añadió que las bases tendrán que elegir entre los precandidatos a quien finalmente postularán al cargo regional. "Hay que consultar y debatir para ver si las bases están o no de acuerdo", puntualizó. También recordó que la misma metodología se utilizará para la elección de candidatos para los gobiernos municipales de la región cruceña. "En las anteriores elecciones hemos ganado en la mayor cantidad de municipios (pero) me preocupa la Chiquitania y la ciudad de Santa Cruz", dijo. Por otro lado, dijo que los enfrentamientos entre opositores beneficiarán al MAS. "Si se pelean podemos sorprender y ganar la Gobernación por primera vez". Finalmente, expresó que quien salga elegido como candidato, sea para la Alcaldía y Gobernación. "Vamos a acompañar en la campaña para ganar, cuenten conmigo", remarcó.