Gobierno: Investigación de la CIDH no debe frenar la pesquisa de la Fiscalía sobre vulneración de derechos





22/11/2020 - 12:42:43

La Paz, (ABI).- El ministro de Justicia, Iván Lima, aclaró este domingo que la investigación que realizará un grupo de expertos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre hechos en los que se vulneraron los derechos de las personas en 2019, en Bolivia, no tiene por qué frenar la pesquisa que realiza la Fiscalía boliviana. "No hay una relación cronológica, no implica la intervención del grupo de expertos una vez terminado su trabajo recién el Ministerio Público pueda actuar (...). Él no va a verse limitado en su trabajo por el informe, por el trabajo del grupo de expertos, eso si queremos dejarlo muy claro", informó en entrevista con Radio Panamericana. Mañana, lunes, una comisión de expertos de la CIDH llegará a Bolivia para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Lima advirtió que la independencia de poderes establece que no es necesario frenar la investigación que realiza la Fiscalía sobre esos hechos, una determinación así dependería del Fiscal General del Estado. "El Fiscal General podría presentar en ejercicio a sus atribuciones constitucionales imputaciones formales, solicitud de juicios de responsabilidades, podría esperar a la conclusión del informe, él es la máxima autoridad de la acción penal y sólo él podría responder si va a esperar el informe o va a actuar mientras la Comisión desarrolle el trabajo", sostuvo. Se prevé que tras ese proceso, esa misión internacional emitirá un informe que será entregado a la Fiscalía General del Estado para que inicie las acciones correspondientes y así dar con los responsables de esos hechos. Autoridades nacionales anticiparon que entregarán toda la información necesaria al equipo de la CIDH para investigar las masacres y las violaciones de derechos humanos registradas durante la crisis post-electoral de 2019.