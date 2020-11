Al gobierno de Maduro no le importa que Estados Unidos y la UE no reconozcan las próximas elecciones venezolanas





22/11/2020 - 09:22:33

Europa Press.- La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado este sábado que es "indiferente" que Estados Unidos y Europa no reconozcan el resultado de las elecciones parlamentarias venezolanas del próximo 6 de diciembre. "No nos importa, nos es indiferente porque existimos mucho mejor sin ustedes", ha asegurado en un acto público en una intervención recogida por el portal venezolano 'Últimas noticias'. La vicepresidenta del país sudamericano ha tildado de "crimen" las sanciones impuestas por el Gobierno de Donald Trump a Venezuela y ha asegurado que el autoproclamado presidente encargado de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, es el mayor fracaso de la política exterior estadounidense. "Trump perdió las elecciones gracias a Juan Guaidó, y apenas perdió, fueron a felicitar a Biden", ha criticado a la oposición Rodríguez. El Gobierno ha convocado elecciones parlamentarias para renovar la Asamblea del país el próximo 6 de diciembre, sin embargo, la oposición ha asegurado que la convocatoria no reúne las garantías democráticas necesarias y ha pedido el boicot de la cita a la vez que han organizado su propio referéndum popular para el 12 de diciembre.