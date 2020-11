Rusia venderá su vacuna a un precio inferior que el de sus competidores Pfizer y Moderna





22/11/2020 - 08:45:00

Europa Press.- Los responsables de la producción de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus han asegurado este domingo que el precio del medicamento será inferior al de sus competidores Pfizer y Moderna. "El precio anunciado de Pfizer es de 19,50 dólares y el de Moderna, entre 25 y 37 dólares por dosis, pero en realidad significa un costo de 39 dólares y entre 50 y 74 dólares por persona", han explicado en un mensaje de su cuenta de Twitter recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik. Dado que "se requieren dos dosis por persona para las vacunas Pfizer, Sputnik V y Moderna. El precio de Sputnik V será mucho más bajo", han concluido en el mensaje. Horas antes, el CEO de la empresa farmacéutica estadounidense Moderna, Stéphane Bancel, había anunciado que el precio de su producto oscilaría entre 25 y 37 dólares la dosis, según comentó al 'Welt am Sonntag'. "Es un precio justo, dada la carga que supone para el sistema sanitario cada caso grave de la COVID-19. Para nosotros no es cuestión de las ganancias", ha asegurado el ejecutivo, antes de matizar que el precio final dependerá del volumen de cada contrato concreto. Bancel ha agregado que Moderna tiene la intención de fabricar 20 millones de dosis de vacuna en lo que resta del año y que "una pequeña parte" estará disponible para los países europeos ya este año. "De momento no tenemos nada firmado pero estamos cerca de llegar a un acuerdo con la Comisión Europea. Queremos proveer a Europa (de la vacuna) y estamos llevando a cabo unas negociaciones constructivas", ha revelado.