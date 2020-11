Ni con el chavismo ni con la oposición, encuesta revela escepticismo en Venezuela





22/11/2020 - 08:25:07

VOA.- Un 62,2 % por ciento de los venezolanos no respalda ni al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, ni a la dirigencia opositora, según una encuesta aplicada en septiembre por la firma Datanálisis. "Aquí no hay héroes en política. No hay un polo de atracción", dijo el socio director de la firma responsable del estudio, José Antonio Gil Yepes, quien apunta que la falta de unidad y estrategia en la oposición, además de las "desacertadas" decisiones económicas del oficialismo han provocado esta desconexión "abismal" del ciudadano. "Ni el gobierno ni la oposición están atrayendo ni convenciendo. Lo que explica el fracaso del estamento político -partidista y gubernamental- en general, es que ellos están trabajando en función de su interés propio, de llegar o de mantenerse en el poder, pero no están acompañando a la gente en la solución de sus problemas cotidianos", indicó Gil Yepes en entrevista con la Voz de América. Ninguno de los dirigentes sale bien valorado en el estudio de Datanálisis, que preguntó a los consultados cómo evaluaban la labor de diferentes actores de la política venezolana en función del bienestar del país. El presidente interino, Juan Guaidó, recibió 27% de apreciación positiva. Le siguen la exdiputada María Corina Machado con 21%, el expreso político Leopoldo López con 16,2% (hoy exiliado en Madrid, España), Maduro con 14,4 % y el excandidato presidencial Henrique Capriles con 14%. En opinión de Gil Yepes, el panorama es propicio para la aparición de una figura emergente, lo que se conoce como un outsider, pero cree que enfrentaría varias dificultades. "No tiene manera de triunfar por la falta de maquinaria y -si llegara a triunfar- no tuviera manera de gobernar. Sería un outsider sin estructuras que lo apoyen, porque los líderes de oposición y gobierno son rechazados", advirtió.