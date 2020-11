Bloqueos, dinamita y violencia en reclamos por dotación de la canasta familiar en Cochabamba





22/11/2020 - 07:07:11

Los bloqueos han sido una constante, el uso de dinamita fue lo nuevo y la violencia se convirtió en el detonante que generó conflictos en 8 municipios de Cochabamba donde los padres de familia reclaman la dotación de la canasta familiar. En Mizque y Sipe Sipe se dieron los hechos más violentos en los últimos días, informa el diario Opinión. Sacaba fue el primer municipio en entregar el beneficio en el departamento. En tanto, se registraron protestas, tomas y vigilias en las alcaldías de Cochabamba, Colcapirhua, Quillacollo, Vinto, Sipe Sipe, Mizque, Tiquipaya y Punata. Los dos últimos resolvieron el conflicto y ya entregaron los productos a los estudiantes y el resto aguarda el cumplimiento de compromisos a excepción de Mizque, donde aún no se retomó el diálogo y el sector exige la renuncia del Alcalde, y anuncia un paro cívico desde este lunes. VIOLENCIA Padres de familia, que exigen la entrega de canasta escolar, obligaron a la alcaldesa de Sipe Sipe, María Heredia, a permanecer en la carretera por más de un día, donde los movilizados estaban bloqueando. No solo fue retenida, sino que le echaron con agua, orines y la persiguieron hasta que tuvo que esconderse bajo de una cama, en una casa particular. Ahora, recibe atención médica en un hospital. El viernes se restableció el tráfico vehicular en la carretera al occidente y el cuarto intermedio es hasta mañana a las 15:00. En tanto, los padres de familia de Mizque, que exigen el mismo beneficio, denunciaron que fueron sorprendidos por mineros que usaron dinamitas para destapiar la Alcaldía, la mañana del viernes. Una madre de familia, que prefirió mantener su identidad en reserva, dijo que llegaron alrededor de 50 mineros y que mujeres y adultas mayores fueron agredidas físicamente. Los movilizados presumen que los mineros los atacaron en defensa del alcalde Melecio García, pero la autoridad negó esa acusación y dijo que tuvo que salir del pueblo para resguardar su integridad. Acotó que está gobernando desde una oficina en la Mancomunidad de Municipios de la región del Cono Sur, ubicada en el municipio de Cochabamba, y que realiza inspecciones en comunidades, pero que “no puede llegar al pueblo”. En tanto, los padres de familia del municipio de Cochabamba no descartan el cierre del botadero de K’ara K’ara si la entrega de la canasta no se hace efectiva en los próximos días. Cono Sur

Cabildo El cabildo desarrollado en Mizque, la noche del viernes, exige las renuncias del Alcalde, Secretario General, tres funcionarios municipales y del Director Distrital. Asimismo, determinaron un paro cívico general desde mañana con suspensión y cierre de actividades públicas y privadas. También el cierre de la radio municipal, proceso judicial a Mario A., quien presuntamente dirigía a los mineros, por terrorismo, sedición y uso de dinamita. Exigen que la Policía investigue de oficio la portación de explosivos y se remita el caso al Ministerio Público. Se declaró vigilia y movilización permanente hasta que se atiendan sus demandas.