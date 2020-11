Manifestantes asaltan el Congreso de Guatemala y le prenden fuego





21/11/2020 - 19:36:27

Europa Press.- Miles de manifestantes han salido este sábado a las calles de Ciudad de Guatemala para expresar su rechazo al presidente, Alejandro Giammattei, y han tomado la sede del Congreso y han prendido fuego al edificio. Los manifestantes exigen al presidente que vete el polémico presupuesto general para 2021, aprobado por los diputados el pasado 18 de noviembre. Un grupo de manifestantes rompió los ventanales del Palacio Legislativo y iniciaron un incendio sin que se produjera intervención alguna de la Policía Nacional Civil (PNC). Otro nutrido grupo de manifestantes que se ha concentrado en la Plaza de la Constitución, enfrente del Congreso y del Palacio Nacional. La manifestación estaba programada para las 14.00 horas, pero después de tres horas los manifestantes seguían concentrados, por lo que ya casi entrada la noche fueron lanzadas bombas lacrimógenas. Los manifestantes se dispersaron en un primer momento, pero luego han regresado a la plaza. La protesta culmina dos días de llamamiento en redes sociales para acudir este sábado a todas las plazas del país centroamericano y expresar su rechazo al Gobierno de Giammattei. Estas protestas se producen después de que el vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, propusiera este viernes al presidente del país que ambos renuncien a sus cargos "por el bien del país" porque "las cosas no están bien" en el Gobierno. Además de la renuncia de ambos, Castillo ha pedido a Giammattei vetar los presupuestos de 2021 porque tienen "anomalías", por lo que debería ser devuelto al Congreso y ser modificado, ha explicado, apelando a "la eficiencia, transparencia y austeridad para no tener más endeudamiento" para esta modificación. Sin embargo, este mismo viernes Giammattei ha defendido los presupuestos para el 2021 y ha anunciado que no los vetará, pese al fuerte rechazo de numerosos sectores sociales, ya que seguir con el presupuesto de 2020 conllevaría más déficit que el propuesto para el próximo año.