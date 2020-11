Gobierno promueve la modificación de cinco leyes de emergencia para reformar el sistema judicial





21/11/2020 - 19:05:57

La Paz, (ABI).- El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció este sábado que el Gobierno está promoviendo la modificación o aprobación de cinco leyes urgentes para reformar el sistema judicial del país. "Hemos llegado a algunos acuerdos con el Órgano Judicial de Bolivia, con el Ministerio Público y con el colegio de Abogados, creo que esta reforma que siempre se ha anunciado va a ser una reforma que se está tomando mayor nivel de coordinación (...), cinco leyes de emergencia que ha propuesto esta cartera de Estado", informó a los periodistas. Detalló que la primera medida que prevén implementar es la reforma constitucional a la justicia para garantizar la carrera judicial. "Queremos transformar la justicia constitucional. En este momento es una justica que no está atendiendo debidamente al pueblo boliviano, tiene una serie de cuellos de botella y problemas que tienen que ser subsanados", agregó. Asimismo, prevé quitar el veto, para que la Asamblea Legislativa Plurinacional pueda iniciar juicios de responsabilidades a magistrados y concejeros, cuando se encuentren serios indicios de corrupción. "Los jueces de altas cortes, los magistrados no tienen un procedimiento expedito, les recuerdo el proceso de Gualberto Cusi que ha tomado tanto tiempo y aún no ha concluido", explicó. Asimismo, prevé la reforma total de la Ley de Derechos Reales para tener una institución accesible al ciudadano, garantizando seguridad con nuestras propiedades además de trámites eficientes y expeditos. "Para dar una solución a derechos reales hemos comenzado a trabajar con el consejo de la Magistratura, hemos comenzado a trabajar con los municipios. Tiene que unirse, no puede ser que el ciudadano siga yendo a derechos reales para sacar un papel y a catastro para sacar el mismo papel de su casa, hay que unir este servicio", explicó. La cuarta norma consiste en modificar la ley de adopción de niños, para evitar hechos de corrupción en ese trámite. "En dos años no tenemos adopciones, y eso está mal, estamos mandando a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para acelerar los procesos de adopción y pedirle a la sociedad que sea solidaria y que acoja a estos niños en sus hogares, transitoriamente o ya con procesos de adopción", dijo. Finalmente, el Ministerio de Justicia promueve la aprobación de una ley de carrera judicial, para garantizar la independencia en el proceso de selección, evaluación del desempeño y capacitación de jueces. "Necesitamos que los jueces sean independientes, que se evalúe su desempeño y que sean capacitados, eso lo vamos a hacer con la ley de carrera judicial", concluyó.